Dorival tenta superar retrospecto negativo contra o Grêmio para levar Corinthians à vitória

A data Fifa está chegando ao fim e, com ela, o Corinthians está próximo de fazer seu último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Timão visita o Grêmio nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o Corinthians tenta evitar o que pode vir a ser sua pior série de resultados da temporada. Acontece que o retrospecto pessoal do treinador contra o Grêmio não é dos melhores, e isso pode jogar contra o Alvinegro.

Dorival enfrentou o Grêmio no comando de 11 equipes diferentes, entre as quais estão São Paulo, Internacional, Flamengo e Santos. Os números do técnico contra o rival gaúcho, porém, são negativos: em 28 partidas, foram 12 derrotas, com seis empates e dez vitórias, segundo dados do Ogol.

A maior parte dos encontros foram pelo Campeonato Brasileiro. Apenas cinco dos 28 jogos de Dorival contra o Grêmio aconteceram por competições distintas: dois pela Copa do Brasil e três pelo Campeonato Gaúcho, quando ainda treinava o Inter.

Recortando os resultados dos últimos 10 anos, o histórico do comandante diante do Grêmio também é negativo. De 2015 a 2023, Dorival Júnior amargou quatro derrotas, dois empates e somou apenas duas vitórias em oito partidas disputadas contra o rival do Sul.

O Tricolor gaúcho, inclusive, é um dos poucos clubes da atual edição da Série A que Dorival ainda não comandou. Ao todo, o treinador já esteve à frente de 14 times da elite nacional de 2025 ao longo da carreira.

Os últimos dois encontros mais recentes de Dorival com o Grêmio foram na temporada de 2023. No dia 4 de junho daquele ano, ainda treinando o São Paulo, o treinador foi derrotado pelo adversário gaúcho, por 2 a 1, na Arena do Grêmio, pela nona rodada da Série A.

19 rodadas depois, o São Paulo de Dorival venceu o Tricolor gaúcho, por 3 a 0, no Morumbis. Esse foi o último confronto do comandante com o time de Porto Alegre.

Agora, Dorival Júnior tenta superar o retrospecto pessoal negativo contra o Grêmio para levar o Corinthians aos três pontos no Rio Grande do Sul. O Timão ocupa a 11ª posição, com 15 pontos, mesma pontuação do próprio Grêmio, que aparece na 12ª colocação.

O Corinthians igualou a sua pior sequência de resultados da temporada e vai em busca da vitória sobre o Grêmio para colocar um ponto final na série negativa. A equipe vem de três jogos sem vencer, com dois empates e uma derrota.

Desfalques também podem pesar

Para o duelo contra o Grêmio, o técnico Dorival Júnior deve ter os desfalques dos lesionados Yuri Alberto (fratura na vértebra L1, à direita, na região lombar) e Raniele (lesão muscular na posterior da coxa esquerda). Além disso, cinco dos sete atletas convocados são dúvidas.

Hugo Souza e Romero, já em São Paulo após o duelo entre Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias, devem ficar à disposição do treinador. Por outro lado, os demais convocados não tem presença confirmada na partida desta quinta-feira. São eles: Memphis Depay (Holanda), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Carrillo (Peru) e Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20).

Assim, a tendência é que Dorival, caso de fato não possa contar com todo o elenco, mande a campo um time titular modificado. Até o momento, o treinador ainda não repetiu escalações no comando do Corinthians.