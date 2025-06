Novo atacante do São Paulo subiu com Zubeldía e supera índice de Calleri

Dinenno é a grande aposta da diretoria do São Paulo para o restante da temporada. O argentino de 30 anos, que reeditará parceria com o técnico Luis Zubeldía, chega para substituir o lesionado Calleri e reúne índices, inclusive, superiores ao do compatriota 11 meses mais velho.

Conheça o reforço

O atacante assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2025 com opção de renovação automática em caso de metas cumpridas. Ele estava no Cruzeiro e rescindiu com o clube mineiro, ou seja, chega ao Morumbis sem custos.

Dinenno vai reeditar uma parceria com Luis Zubeldía, que foi o responsável por subir o então garoto para o elenco principal do Racing ainda em 2014 — o técnico, no entanto, deixou a equipe pouco tempo depois e não conseguiu escalar o jogador em uma partida.

Ele rodou pela Argentina antes de se aventurar, já entre 2017 e 2019, pelo futebol do Equador e da Colômbia. As temporadas mais goleadoras do atacante, aliás, ocorreram justamente nesta época, pelo Deportivo Cuenca (EQU) e pelo Deportivo Cali (COL).

Dinenno jogou por quatro temporadas e meia defendendo o Pumas antes de assinar com o Cruzeiro. O atleta deixou a equipe mexicana como um dos dez maiores goleadores do clube.

O argentino chegou a Belo Horizonte com status de titular, mas sofreu com lesões em sequência: no início de abril, fraturou o nariz, e no fim de maio machucou o púbis — foram quase três meses de afastamento.

Dinenno sofreu com lesões em sequência durante passagem pelo Cruzeiro Imagem: Gilson Lobo/AGIF

A contusão mais séria, no entanto, ocorreu no fim de agosto, quando ele rompeu o ligamento cruzado do joelho durante um jogo contra o Inter, pelo Brasileirão, e precisou passar por cirurgia.

O novo são-paulino só atuou cinco vezes neste ano, todas como reserva, antes de deixar o Cruzeiro. Ao todo, foram 27 partidas e oito gols pela equipe mineira.

Reforço supera Calleri

Dinenno tem média de gols superior à registrada por Calleri, ídolo da torcida do time paulista e que está afastado, coincidentemente, por uma lesão grave no ligamento do joelho. Os dois nasceram com 11 meses de diferença.

O recém-chegado atacante acumula média de 0,37 gol por jogo contra 0,29 do já consagrado companheiro de equipe — o atual camisa 9, que acumula passagem pelo futebol europeu, até soma mais gols na carreira (141 a 137), mas entrou em campo mais vezes (472 partidas contra 366).

Por enquanto, Dinenno disputará posição com André Silva, que assumiu o lugar de Calleri nas últimas semanas. Ryan Francisco e Lucca, crias de Cotia, correm por fora na briga por uma vaga no time titular de Zubeldía.