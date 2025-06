Dinenno veste camisa do São Paulo e esbanja otimismo: 'Preparado para representar em campo'

A falta de gols do São Paulo no Brasileirão, onde foi às redes somente nove vezes e figura entre os piores ataques, deve acabar em breve. Nesta quarta-feira, o clube apresentou o centroavante argentino Dinenno, que chegou esbanjando confiança em fazer um grande trabalho no time do MorumBis.

O reforço de 30 anos foi contratado por empréstimo do Cruzeiro até o fim da temporada, com possibilidade de ampliação do vínculo por mais uma temporada caso cumpra metas estabelecidas. E, pelo discurso, o são-paulino pode esperar coisas boas.

"A verdade é que é uma responsabilidade grande (vestir a camisa do São Paulo), e estou disposto a entregar, fazer o máximo. Vou entregar tudo, e no final do ano vamos ver o que acontece. Estou muito feliz de estar aqui, é um orgulho enorme", comemorou o novo camisa 19.

Dinenno brigará pela titularidade com André Silva e vê a disputa por posição como algo sadio e importante para o crescimento do grupo tricolor. "Chego para somar todas as minhas qualidades. Entendo que a competição melhora todo mundo, melhora quem joga e quem não joga", frisou. "Jogador tem que estar preparado para tudo, na parte mental e física. E eu estou. Contar com apoio é muito importante e estou muito contente de encontrar um grupo muito bom."

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, o argentino já deve ser relacionado diante do Vasco, nesta quinta-feira, no MorumBis, pela rodada de encerramento da primeira fase do Brasileirão antes da pausa para o Mundial de Clubes.

"Venho para fazer a minha parte e ajudar nos objetivos do clube para que os torcedores se sintam representados no campo. Sei da responsabilidade de jogar aqui, e estou preparado. O São Paulo tem uma equipe muito boa, com qualidade, jogadores jovens e experientes", completou.