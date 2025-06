Dinenno se coloca à disposição de Zubeldía e quer ficar mais de seis meses

O atacante Dinenno foi apresentado como novo reforço do São Paulo na tarde desta quarta-feira, no Morumbis, e afirmou que já está à disposição de Zubeldía para enfrentar o Vasco. O jogador também falou sobre o desejo de ficar mais de seis meses no Tricolor, já que seu contrato atual vai até o fim do ano, com possibilidade de renovação por metas alcançadas.

Ficar mais de seis meses. "É uma responsabilidade grande. É uma oportunidade que desde o primeiro momento não coloquei um 'mas'. Estou disposto a entregar aqui e fazer o máximo. Vão ser seis meses que vou entregar tudo e no final do ano veremos o como está. A primeira impressão é que quero ficar, é muito claro. Tenho que ganhar esse lugar dentro do campo. Não adianta falar e depois não fazer"

Morumbis histórico. "Desde que surgiu a oportunidade, primeira coisa que vi foi o calendário. Quando avançou, falaram que se desse tudo certo eu teria o registro para jogar. Não consegui dormir mais. Estou com uma ilusão muito grande. Vim de um clube muito grande, mas entendo que o São Paulo para o futebol brasileiro e para fora também, sou argentino, o Morumbi é histórico. Para todo jogador de fora, jogar no Morumbi é como um feito na carreira. Saber que vai ser minha nova casa é muito excitante"

Já à disposição para jogar. "Estou em bom momento físico tendo em conta que venho de recuperação. Voltei antes porque a recuperação foi boa, não porque correram com algum processo. Estou com falta de ritmo de jogo, mas normal. Amanhã vou enfrentar jogadores que tem 20 jogos, mas isso não é impedimento. Temos que estar preparados para isso na parte física e técnica"

Confira outras respostas de Dinenno:

Chegada

Estou muito feliz de estar aqui. É um orgulho enorme. Foram dias de muita emoção. Sou muito ciente da responsabilidade de cada um que veste essa camisa. Estou preparado. Cheguei ontem, trabalhei hoje. Temos uma equipe muito boa, com mistura boa de jovens e de muita experiência. Temos uma partida importante amanhã.

Substituir Calleri

Minha posição dentro do elenco vai ser o que conseguir fazer dentro do campo. Sei a questão do Calleri, lamentavelmente. É uma pessoa boa, fez um nome importante aqui a base de mérito. Vim fazer minha parte para conseguir os objetivos do clube e que a torcida seja feliz com nós representando eles dentro do campo.

Zubeldía

A verdade é que não, foi muito rápido. Falei com ele quando cheguei ao clube, que foi um dia e meio depois que surgiu a possibilidade. Acompanhei a carreira dele. Eu era sub-20 do Racing, ele era treinador do time principal e me relacionou. Depois, foi embora e eu continuei minha carreira. No Deportivo Cuenca no Equador trabalhei com o irmão dele, que é preparador físico. Estou muito feliz porque já experimentei sua forma de trabalho e gostei muito. Fiquei assombrado porque era minha primeira experiência, mas nos anos que se seguiram valorizei ainda mais o trabalho dele.

No radar do São Paulo

Tive um acerto no ano de 2019, quando estava emprestado pelo Racing ao Cali. Mas era muito complicado pela situação. Não sei os detalhes, mas acho que pela situações contratual. Estava emprestado e havia opção de compra. Era difícil.

Como chega fisicamente

Minha carreira toda me cuidei. A ciência avança, então tem mais informações. Estou o mais atualizado possível. O ano passado, para ficar claro, a primeira lesão foi uma hérnia que se originou de uma pancada em cartilagem na costela, mas continuei porque não tinha restrição. Esse desequilíbrio gerou uma hérnia, algo que dificilmente consegue prever. Tentamos fazer recuperação conservadora, não deu e tive que operar. Foi um trauma. Na carreira tentei prever, mas o trauma escapa de sua mão.

Características do futebol brasileiro

O futebol brasileiro tem um nível muito grande. Tem muitos jogos, sim, mas quando precisa, tem jogadores que fazem coisas importantes. Futebol com muita qualidade técnica e velocidade, isso faz ter oportunidades de gol. Tento ser um jogador de time. Tento finalizar as jogadas, mas o futebol tem dois momentos: quando não tem a bola, tem que ajudar. Tem muitas funções que deixam de lado, mas é muito importante para ser um jogador vencedor. Tratar o objetivo da equipe antes do objetivo pessoal.