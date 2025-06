Dinenno cita "responsabilidade" em jogar no São Paulo e avalia concorrência no ataque: "Me vejo bem"

Juan Dinenno não escondeu seu orgulho de defender as cores do São Paulo. O argentino, anunciado nesta terça-feira após deixar o Cruzeiro, assinou um contrato de empréstimo até o final de 2025, com opção de renovação por mais uma temporada em caso de cumprimentos de metas.

"Estou muito feliz de estar aqui, é um orgulho enorme. Estou ciente da responsabilidade que esse clube tem e estou preparado. Treinei ontem e hoje. Temos uma equipe muito boa, uma boa mistura de jovens com jogadores experientes. Encontrei a minha posição e venho para fazer a minha parte, para conseguir que a torcida seja feliz conosco, nos representando dentro de campo", disse Dinenno ewm coletiva de apresentação.

O argentino de 30 anos já esteve na mira do São Paulo em outras janelas de transferências, mas as conversas nunca se concretizaram. Desta vez, uma oportunidade de mercado viabilizou a chegada do atacante ao Tricolor do Morumbis.

"Em primeiro lugar, o São Paulo me procurou em 2019, quando eu estava no Deportivo Cali, da Colômbia. Mas, pela situação contratual, não aconteceu, era difícil. Estou com muita vontade. Quando soube que poderia jogar na quinta-feira, não consegui mais dormir. O Morumbis é histórico. Para todos de fora, jogar no Morumbi é um rito na carreira. Saber que é a minha nova casa me anima muito", revelou Dinenno. O atacante já apareceu no Boletim Informativo Dirário (BID) da CBF, portanto pode estrear já contra o Vasco. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão.

"Estou muito feliz com o CT, fiquei surpreso. As instalações são muito boas. Todos sabemos que precisamos melhorar no Brasileirão, temos que mostrar isso dentro de campo. Vai ser importante essa primeira sequência, sem deixar de lado a Copa do Brasil. O São Paulo é uma equipe gigantesca e não podemos deixar nada de lado", cravou o atacante.

?? Amanhã é dia de torcer pelo Tricolor no MorumBIS! Garanta seu ingresso para o duelo com o Vasco, nesta quinta-feira (12), às 21h30, pelo Brasileirão. Adquira seu ingresso: https://t.co/ju8he6uTiZ#VemProMorumBIS#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/kSsOVqseqJ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 11, 2025

Concorrência no ataque

A diretoria tricolor estava na busca de um centroavante devido à lesão de Jonathan Calleri, que não deve voltar a jogar neste ano. Atualmente o técnico Luis Zubeldía conta com André Silva e o garoto Ryan Francisco como opções no elenco. Dinneno avaliou a disputa por uma vaga no time titular.

"Me vejo bem. Eu venho para somar com minhas qualidades. Entendo que acompetição interna, quando é de verdade, melhora a todos, a quem joga e a quem não joga. Eu entendo também que talvez tem coisa que o torcedor não vê, que é quando você compete de verdade na semana, nos treinos, no seu tempo em campo, aumenta o nível de quem está jogando e é bom para todos. Tenho na minha cabeça isso, performar para melhorar. André é um jogador completo, estou conhecendo Ryan, que já vi jogar, mas estar no dia a dia, você os gestos técnicos dele. É um menino com uma qualidade excepcional. Sou um jogador que se coimplementa com outro atacante, posso jogar junto", finalizou.