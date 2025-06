De volta, Hugo pede "foco total" em último jogo do Corinthians antes da pausa

O goleiro Hugo Souza está de volta ao Corinthians após servir a Seleção Brasileira nesta data Fifa. O jogador ajudou o Brasil a confirmar sua vaga na Copa do Mundo de 2026 e se diz feliz pelo feito, mas já vira a chave para o próximo compromisso do Timão, diante do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Hugo afirmou que o Corinthians precisa voltar a vencer fora de casa e pede "foco total". Este será o último jogo da equipe de Dorival Júnior antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa.

"Muito feliz por vivenciar este período. Jogos importantes, que selaram nossa classificação para a Copa do Mundo. Estava com saudades também deste nosso ambiente, reencontrar a galera depois de dez dias fora. Agora, é foco total aqui para que a gente continue fazendo um bom trabalho", comentou.

"A gente tem um jogo importante agora. Precisamos vencer, precisamos voltar a vencer fora de casa. Temos uma equipe qualificada. Vamos buscar essa vitória para passar essas férias com mais três pontos garantidos e na parte de cima da tabela", concluiu.

O Timão finalizou nesta quarta-feira a preparação para a partida. O duelo está agendado para as 20h (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena do Grêmio.

Dorival Júnior terá os desfalques de Memphis Depay, José Martínez e André Carrillo, mas contará com Hugo Souza, Romero e Breno Bidon de volta.

O Timão vem de um empate sem gols contra o Vitória, na Neo Química Arena, e está no 11º lugar do Brasileirão, com 15 pontos. A equipe do Parque São Jorge mira a vitória para passar as férias na parte de cima da tabela.