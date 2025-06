De Bruyne, Grealish, Sterling e outros astros ficam fora do Mundial de Clubes

Faltando poucos dias para a abertura do Mundial de Clubes da Fifa, os times participantes do novo modelo com 32 equipes, que será disputado de 14 de junho a 13 de julho, começaram a chegar aos Estados Unidos e divulgaram suas listas de relacionados para a competição.

Adversário do Flamengo no Grupo D, o Chelsea revelou sua lista de atletas que viajarão ao país norte-americano, com cortes de nomes de impacto feitos pelo treinador Enzo Maresca. Entre os ausentes estão João Félix, que retorna de empréstimo do Milan, o atacante Raheem Sterling, que está de volta ao Arsenal, e o lateral da seleção inglesa Ben Chilwell, que estava no Crystal Palace.

Outro clube inglês, o Manchester City, comandado por Pep Guardiola e integrante do Grupo G, também divulgou seus relacionados para o torneio, sem as presenças de Jack Grealish, que deve ser negociado, Kevin De Bruyne, que está nos últimos dias de contrato com o clube e acertado com o Napoli, e o lateral Kyle Walker, que voltou de empréstimo do Milan. O meia Mateo Kovacic, lesionado, também está de fora.

No Grupo C, o Bayern de Munique, comandado por Vincent Kompany, não terá a presença do meia-atacante alemão Leroy Sané, que foi negociado nesta quarta-feira com o Galatasaray.

Alguns atletas importantes estavam como dúvida, casos dos brasileiros Rodrygo e Endrick, do Real Madrid, e de Ousmane Dembélé, do PSG, todos se recuperando de lesões. No entanto, os dois clubes confirmaram os três em suas listas para o torneio.

O jogo de abertura do Mundial será realizado no sábado, dia 14 de junho, às 21h (de Brasília), entre o Al Ahly, do Egito, e o Inter Miami, dos Estados Unidos. A partida acontece no Hard Rock Stadium, em Miami.

O Palmeiras estreia no domingo, contra o Porto, às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No mesmo dia, o Botafogo enfrenta o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, às 23h, no Lumen Field, em Seattle.

Na segunda-feira, o Flamengo encara o Espérance, da Tunísia, às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já o Fluminense entra em campo na terça-feira, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, às 13h, também no MetLife Stadium.