Daniel Paulista é apresentado no Sport e foca reação no Brasileirão: "Faltam 27 jogos"

O técnico Daniel Paulista foi apresentado no Sport nesta quarta-feira. Após deixar o Remo, o treinador chega ao Leão da Ilha com a missão de tirar a equipe da lanterna do Campeonato Brasileiro. Após 11 rodadas, a equipe pernambucana ainda não venceu na competição e possui apenas três pontos.

"Eu enxergo um lado positivo. Ainda temos 27 jogos pela frente. Teremos um tempo para treinar e preparar esse time, para que seja uma equipe que tenha o DNA do clube, para que o torcedor se sinta representado em campo por nós", disse Daniel Paulista em sua apresentação.

"Um dos nossos desafios será equilibrar os setores do campo. Um time como o Sport não pode sofrer 18 gols em 11 jogos, e ainda marcar apenas cinco. Precisamos melhorar o sistema defensivo, mas buscar uma enorme melhora ofensiva", analisou o novo treinador.

Dia especial

Nesta quarta-feira, dia 11 de junho, o Sport comemora 17 anos do título da Copa do Brasil de 2008. Naquela oportunidade, Daniel Paulista era volante do Leão da Ilha e um dos responsáveis pela conquista.

"É um prazer voltar ao clube. Para mim, isso não é um recomeço, eu apenas estou voltando para casa. Aqui é um clube que me sinto muito bem. Estou sabendo da responsabilidade que tenho e estou com a cabeça cheia de convicção, sabendo o que é preciso ser feito", finalizou o técnico.

Esta será a terceira passagem de Daniel Paulista pelo Sport. Ao todo, o treinador já comandou o Leão da Ilha em 26 jogos, com dez vitórias, seis empates e dez derrotas. A equipe pernambucana só volta a campo pelo Brasileirão em julho, após o término da pausa para a Copa do Mundo de clubes.