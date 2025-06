Corinthians confirma desfalques de Depay, Carrillo, Martínez e Ranielle diante do Grêmio

O Corinthians terá uma equipe bastante remendada na visita ao Grêmio nesta quinta-feira, pelo Brasileirão. Além dos machucados Yuri Alberto e Gustavo Henrique, que só voltam após a pausa para o Mundial de Clubes, o clube revelou que o holandês Depay, o peruano Carrillo e o venezuelano José Martínez não foram relacionados por Dorival Júnior após defenderem suas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ranielle, com problema clínico, aumenta a lista de desfalques.

Nem só de notícias ruins foi o dia corintiano, contudo. O goleiro Hugo Souza, o volante Breno Bidon e o atacante Romero se reapresentaram ao também prestarem serviço às seleções, e têm tudo para começar a partida em Porto Alegre. Já o zagueiro Félix Torres, também de volta após defender o Equador, pode ser surpresa na escalação.

As longas e desgastantes viagens, além do pouco tempo de reabilitação, deixaram inviáveis a escalação de Depay, Carrillo e Martínez, entre os jogadores mais velhos do atual elenco. O clube vai preservá-los para evitar lesões desnecessárias - o venezuelano deixou o jogo com o Uruguai mancando, por exemplo, após substituição.

Para piorar a situação de Dorival Júnior, o volante Ranielle não se recuperou do problema muscular na coxa esquerda e aumentou os problemas na escalação, o que pode fazer o técnico modificar o esquema e apostar em três zagueiros, com Félix Torres (estava servindo o Equador), Cacá e André Ramalho.

Caso opte pela manutenção de três volantes, Charles surge como favorito para formar trio com Breno Bidon e Maycon - Alex Santana foi emprestado ao próprio Grêmio - e as outras opções seriam caseiras: Ryan e o promovido Bahia. Garro deve iniciar a partida após entrar na segunda etapa diante do Huracán e do Vitória. Dorival ainda está levando outros dois meninos para o Sul: Dieguinho e Kauê.