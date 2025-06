Copa do Mundo de clubes pode valorizar ativos do Palmeiras com potencial de venda ao exterior

A partir do próximo domingo (15), o Palmeiras iniciará sua caminhada na Copa do Mundo de clubes. A competição, realizada pela primeira vez com 32 equipes, terá visibilidade internacional, o que pode ajudar a valorizar muitos jogadores do Verdão com potencial de venda ao futebol europeu.

Ativo mais valioso do atual elenco do Palmeiras, o atacante Estêvão irá se transferir ao Chelsea após a Copa do Mundo de clubes. O jovem de 18 anos possui um valor de mercado de cerca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 381 milhões), de acordo com o site Transfermarkt, especializado em transferências.

A competição nos Estados Unidos pode reerguer o valor de mercado do atacante Vitor Roque, que possui apenas 20 anos. O brasileiro já chegou a valer cerca de 40 milhões de euros (R$ 254,1 milhões na cotação atual) quando estava prestes a ser vendido ao Barcelona, em 2022. Porém, após passagem apagada pela Espanha, ele retornou ao Brasil. O Mundial pode ser a chance do jovem atleta de se valorizar novamente mirando uma volta ao velho continente.

Outro que pode ser vendido para a Europa é o colombiano Richard Ríos. No Palmeiras desde 2023, o volante de 25 anos se valorizou muito durante a Copa América de 2024, quando chegou com a Colômbia até a decisão. Atualmente, segundo o Transfermarkt, o atleta possui um valor de mercado de 16 milhões de euros (cerca de R$ 101,6 milhões).

Por fim, o meia Maurício também possui um grande potencial de venda. Com 23 anos, o jogador possui um valor de mercado avaliado em 11 milhões de euros (R$ 69 milhões na cotação atual), quantia considerada baixa para clubes europeus.

Adversários no Mundial

Na Copa do Mundo de clubes, o Palmeiras estreia no próximo domingo (15), às 19h (de Brasília), contra o Porto, em Nova Jersey. Pelo Grupo A da competição, o Verdão ainda enfrentará Al Ahly-EGI e o Inter Miami-EUA.