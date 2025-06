Jordânia, Uzbequistão e contando: Copa de 2026 promete 'boom' de estreantes

A um ano do início, a Copa do Mundo de 2026 já tem dois estreantes garantidos: Uzbequistão e Jordânia. Com 48 seleções, 16 a mais do que no formato anterior, a competição vive a expectativa de contar com ainda mais novatos no ano que vem, e o UOL lista os favoritos a surpresa em cada continente.

América do Sul

Venezuela. A única seleção sul-americana a nunca ter jogado uma Copa do Mundo está no zona de repescagem das Eliminatórias Sul-Americanas e tem geração talentosa, com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como Savarino, Soteldo e Ferraresi, além do experiente centroavante Rondón.

Ásia

Omã. A seleção disputará a repescagem asiática para a Copa do Mundo. Com 11 pontos, Omã ficou em quarto lugar no seu grupo e conseguiu ir para a repescagem com emoção — empatou com a Palestina por 1 a 1 com pênalti no último lance. Agora, ficará em um grupo com outras duas seleções — quem vencer a chave, vai à Copa. Se ficar em segundo, jogará contra o segundo do outro agrupamento para ir à repescagem mundial.

América Central, do Norte e Caribe

Curaçao disputa vaga na Copa do Mundo de 2026 Imagem: Divulgação/Concacaf

Curaçao, Suriname, Nicarágua e Guatemala. Os quatro países fizeram campanhas seguras na segunda fase das Eliminatórias da Concacaf e estão garantidos na última etapa. Na fase final, as classificadas serão divididas em três grupos com quatro times cada — os líderes de cada um se garantem na Copa. As duas mais bem colocadas que ficarem em segundo vão à repescagem mundial. A briga fica mais acirrada uma vez que Estados Unidos, México e Canadá já estão no Mundial por serem as sedes.

África

Burkina Faso, Cabo Verde, Sudão, Gabão, Moçambique, Namíbia e Comores. As Eliminatórias Africanas para a Copa garantem uma vaga direta ao líder de cada chave ao Mundial. Já os quatro melhores segundos colocados disputarão um mata-mata, com os dois vencedores indo à repescagem mundial.

Dos citados, apenas Cabo Verde lidera a sua chave. A seleção aparece à frente de Camarões, com um ponto de vantagem, mas eles ainda terão um confronto direto pela frente.

Burkina Faso, Gabão, Moçambique, Namíbia e Comores aparecem no segundo lugar de suas chaves, mas não lutam só por uma vaga na repescagem — têm pouca diferença para os líderes de seus grupos e podem surpreender com uma vaga direta à Copa do Mundo.

Sudão é o terceiro colocado no grupo que tem República Democrática do Congo como líder, e Senegal em segundo. Mesmo assim, a diferença entre os sudaneses e os congoleses é de um ponto.

Oceania

Nova Caledônia disputará repescagem por vaga na Copa do Mundo de 2026 Imagem: Divulgação/OFC

Nova Caledônia. A seleção foi derrotada pela Nova Zelândia no jogo decisivo por uma vaga direta na Copa do Mundo, mas se garantiu na repescagem mundial. Agora, aguarda apenas para conhecer os adversários.

Europa

As Eliminatórias no Velho Continente estão no começo, mas nenhuma seleção que nunca disputou a Copa do Mundo despontou como uma possível candidata à uma das vagas.