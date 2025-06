Companheiros no Flamengo, Danilo fala sobre possível ida de Gerson ao Zenit: "Que ele escolha o melhor"

Companheiros de time no Flamengo e convocados por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nesta data-Fifa, Danilo falou sobre a possibilidade de Gerson deixar o Rubro-negro. O meia recebeu uma proposta para reforçar o Zenit-RUS.

"Ainda não tive a oportunidade de conversar com ele. Estávamos concentrados na Seleção Brasileira. É uma escolha muito pessoal, a vida e a carreira de cada um. Desejo que ele escolha o melhor. Que ele escolha o melhor para ele e para a família dele", disse Danilo após a partida entre Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas, nesta terça-feira.

Em contrato com o Flamengo até 2030, Gerson recebeu uma proposta do Zenit-RUS, que ofereceu um salário maior ao jogador do que o valor pago pela equipe carioca.

Apesar do Rubro-negro não ter interesse em negociar o meia, o clube russo sinalizou que estaria disposto a pagar a multa-rescisória de Gerson, avaliada em aproximadamente R$ 160 milhões. Assim, a decisão fica totalmente nas mãos do jogador.

O meia de 28 anos deve definir o seu futuro somente após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Nesta terça-feira, Gerson começou a partida contra o Paraguai entre os reservas. O volante do Flamengo entrou em campo 34 minutos do segundo tempo, no lugar de Matheus Cunha. A Seleção Brasileira venceu por 1 a 0, com gol de Vinícius Júnior.

Danilo também começou no banco e entrou aos 44 minutos, na vaga de Vanderson.

Números de Gerson pelo Flamengo

Gerson está em sua segunda passagem pelo Flamengo. O meia defendeu o clube entre julho de 2019 e julho de 2021, quando foi vendido ao Olympique de Marselha-FRA. O jogador retorno ao Rubro-negro em janeiro de 2023.

Ao todo, Gerson disputou 250 jogos, marcou 18 gols e deu 34 assistências. Além disso, ergueu 12 títulos com a camisa do Flamengo, entre eles uma Copa Libertadores (2019), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2024), quatro Campeonato Cariocas (2020, 2021, 2024 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025).

O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, às 22 horas (de Brasília), quando encara o Espérance Tunis-TUN, pela primeira rodada do Mundial de Clubes, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

As duas equipes integram o grupo D, junto com Chelsea-ING e Los Angeles FC-EUA.