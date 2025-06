Com Rincón, Santos divulga relacionados para encarar o Fortaleza; veja lista

Na tarde desta quarta-feira, véspera do duelo contra o Fortaleza, o Santos divulgou a lista dos 24 jogadores relacionados pelo técnico Cléber Xavier. A principal novidade é a presença do volante Tomás Rincón, de volta ao clube após a data Fifa.

Depois de servir a seleção venezuelana na data Fifa, Rincón fica à disposição de Cléber Xavier para o embate. O volante disputou apenas o primeiro compromisso da Venezuela ao entrar na etapa final. No segundo jogo, não foi utilizado pela comissão técnica.

O atacante Deivid Washington e o lateral direito JP Chermont, que estavam a serviço da Seleção Brasileira sub-20, também são novidades entre os relacionados. Eles devem treinar junto ao elenco ainda nesta quarta-feira.

Por outro lado, o treinador não contará com Neymar, que foi expulso na última rodada do Brasileiro e terá que cumprir suspensão. Tiquinho Soares e Deivid Washington disputam a vaga no ataque.

Alem de Neymar, o zagueiro Gil também não foi relacionado. O defensor sentiu dores no quadril recentemente e foi preservado do embate pela comissão técnica.

O Santos visita o Fortaleza nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é direto contra a zona de rebaixamento. O Peixe ocupa a 18ª posição, com oito pontos, enquanto o Leão do Pici está na 17ª colocação, com dez.

Veja os jogadores relacionados pelo Santos:

Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Fernandes;



Laterais: Aderlan, JP Chermont, Escobar e Souza;



Zagueiros: Luan Peres, João Basso, Zé Ivaldo e Luisão;



Meio-campistas: João Schmidt, Diego Pituca, Tomás Rincón, Zé Rafael, Gabriel Bontempo, Hyan e Thaciano;



Atacantes: Tiquinho Soares, Rollheiser, Barreal, Deivid Washington, Luca Meirelles e Guilherme.