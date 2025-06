Com novos reforços e Endrick, Real Madrid divulga relacionados para a Copa do Mundo de clubes

Um dos grandes favoritos para conquistar a Copa do Mundo de clubes, o Real Madrid divulgou nesta quarta-feira os jogadores relacionados para a competição nos Estados Unidos. Entre as novidades na lista, está Endrick, até então cotado para ficar fora do Mundial, e os reforços Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen.

Endrick se lesionou na reta final do Campeonato Espanhol, quando ele sofreu uma lesão no tendão da coxa direita. Inicialmente, de acordo com a mídia espanhola, o brasileiro ficaria fora de ação por dois meses e, portanto, desfalcaria o Real Madrid na Copa do Mundo de clubes. Porém, a equipe Merengue incluiu o atacante na lista de relacionados.

Além disso, novas caras como o lateral Trent Alexander-Arnold e o zagueiro Dean Huijsen também estão na lista. Vinicius Júnior, Mbappé, Bellingham e Rodrygo foram relacionados normalmente para a competição.

Despedidas

A Copa do Mundo de clubes também marcará a despedida de dois grandes ídolos do Real Madrid nos últimos anos: O croata Luka Modric, seis vezes campeão da Liga dos Campeões, e o espanhol Lucas Vázquez.

O Real Madrid está no Grupo H da Copa do Mundo de clubes, com Al-Hilal, Pachuca-MÉX e RB Salzburg-ÁUS. Os Merengues estreiam no dia 18, quarta-feira, contra o Al-Hilal, às 18h (de Brasília)

Veja os relacionados do Real Madrid para a Copa do Mundo de clubes:

Goleiros: Courtois, Lunin, Fran González e Mestre;

Defensores: Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Dean Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea e Diego Aguado;

Meias: Jude Bellingham, Camavinga, Federico Valverde, Luka Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Chema e Mario Martín;

Atacantes: Vinicius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz, Gonzalo e Victor Muñoz.