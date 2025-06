Com Gerson, Flamengo confirma lista de relacionados para o Mundial; confira

O Flamengo divulgou nesta quarta-feira os atletas relacionados para o Mundial de Clubes da Fifa. Entre os nomes na lista, está Gerson, que tem sua ida encaminhada ao Zenit, da Rússia.

Além dele, Jorginho, novo reforço do clube carioca, também está na lista. Anunciado na última sexta-feira, o meio-campista assinou contrato até o final de 2028.

A delegação flamenguista embarca para os Estados Unidos, país-sede da competição, na noite desta quarta-feira. O clube ficará sediado na cidade de Atlantic City, em Nova Jersey.

O Flamengo integra o Grupo D da competição, com Chelsea, da Inglaterra, Esperánce de Tunis, da Túnisia, e Los Angeles FC, dos Estados Unidos. A equipe estreia na próxima segunda-feira, dia 16, às 22 horas (de Brasília), contra o Espérance de Tunis, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Confira a lista de jogadores que viajam para a @FIFACWC

Confira os relacionados do Flamengo para o Mundial:

Goleiros: Dyogo Alves, Léo Nannetti, Matheus Cunha e Rossi



Zagueiros: Cleiton, Danilo, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira



Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Varela, Wesley e Viña



Meio-campistas: Allan, Arrascaeta, De La Cruz, Everton Araújo, Gerson, Jorginho, Joshua, Matheus Gonçalves e Pulgar



Atacantes: Pedro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Juninho, Plata, Luiz Araújo, Michael e Wallace Yan