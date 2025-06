City contrata holandês do Milan que foi melhor meia do Campeonato Italiano

O Manchester City anunciou hoje (11) a contratação do meio-campista holandês Tijani Reijnders, 26, que estava no Milan.

O que aconteceu

Reijnders foi um dos destaques do Campeonato Italiano. Ao fim da competição, ele foi eleito o melhor meio-campista da Serie A na temporada.

O meio-campista foi revelado pelo PEC Zwolle, da Holanda. Antes do Milan, ele defendeu o AZ Alkmaar e o RKC Waalwijk, ambos do país de origem do meia.

O jogador faz parte da seleção holandesa desde as categorias de base. A partir de 2023, ele passou a ser convocado pela equipe principal, em que já fez 23 partidas e quatro gols

O City já poderá contar com o jogador no Mundial de Clubes. Os comandados de Pep Guardiola estão no Grupo G, ao lado de Wydad Casablanca (MAR), Juventus (ITA) e Al Ain (EAU).