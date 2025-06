Casemiro valoriza solidez defensiva da Seleção com Ancelotti: "Atitude incrível"

Casemiro foi uma das gratas surpresas neste início de trabalho do técnico Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. O volante do Manchester United voltou ao time canarinho após quase dois anos, foi titular nos dois jogos das Eliminatórias e ajudou sua equipe a sair de campo sem ser vazada em ambas as ocasiões, motivo de comemoração para ele e seus companheiros.

"Tivemos uma atitude incrível. Atitude, comprometimento de todos, porque quando você fala de dois jogos sem sofrer gols, começa lá com o Vini, com o Richarlison, com o Cunha na frente. A equipe esteve muito sólida defensivamente, era uma coisa que vínhamos batendo na tecla, era algo que incomodava bastante", comentou Casemiro.

"Dois jogos sem sofrer gols é importante. Hoje tivemos um bom controle do jogo, algumas oportunidades, faltou um pouquinho mais de capricho na frente. Isso é importante, evolução, seguir crescendo, ver o que o treinador pensa para os próximos jogos, porque agora temos a classificação, só que temos que treinar o sistema, definir quem vai ser titular, quem vai ser reserva", prosseguiu.

De fato, a classificação para a Copa do Mundo está assegurada, porém, a lista dos jogadores que disputarão o torneio no ano que vem está longe de ser definida. O técnico Carlo Ancelotti, inclusive, revelou que planeja avaliar cerca de 70 jogadores ao redor do mundo para a próxima Data Fifa, em que terá a missão de seguir aprimorando vários aspectos do jogo da Seleção.

"A Seleção Brasileira tem que melhorar sempre, mas temos alguns pontos importantes. Hoje não sofremos gols mais uma vez, criamos bastante oportunidades, tivemos bastante controle do jogo, talvez ali no segundo tempo tivemos uma ou outra perda de bola, mas a evolução está sendo boa, atitude está sendo incrível desde lá da frente até o goleiro, e esse é o caminho pra chegar bem ao Mundial", afirmou Casemiro.

"Sempre dá para melhorar, mas eu gosto de dar ênfase ao treinador que nós temos. Temos um treinador de extrema competência, experiência. Já viveu milhares de jogos na sua carreira, então acho que nós temos que desfrutar do momento, sabemos que não temos tempo, mas no futebol pode acontecer de tudo. Cabe a nós ter a atitude que estamos tendo. Uma das coisas que mais gostei na minha volta é a atitude, de todos os jogadores, aqueles que estão jogando e os que não estão. Esse é o caminho, é o mínimo que podemos fazer dentro de campo", concluiu o volante do Brasil.