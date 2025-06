Casão: Raphinha não é criativo, e seleção continua com vácuo no meio-campo

A vitória do Brasil sobre o Paraguai no segundo jogo de Carlo Ancelotti como técnico mostrou que o problema no meio de campo da seleção não está resolvido, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte.

Na opinião do colunista, a seleção ainda carece de opções em duas posições fundamentais.

Foi 1 a 0 porque faltam no Brasil ainda duas posições que o Ancelotti tem um ano para começar a procurar ou encaixar alguma coisa. Um cara criativo no meio de campo, o Brasil continua sem criatividade, o Brasil teve intensidade de jogo, mas o Raphinha não é criador de jogadas, o Martinelli também não, não é o Arrascaeta, o Almada, não é — isso é um vácuo que nós temos.

Os jogos enrolados, mesmo jogando bem, ficam enrolados porque falta criatividade no meio-campo. E a outra é um centroavante — um cara que faz gols. Não necessariamente para ser titular, mas ontem ficou mais que provado. O Matheus Cunha foi bem no estilo de jogo de ontem, se movimentando, fez uma três jogadas como ponta para o Vini Jr. de centroavante, inclusive o gol.

Quando ele saiu, entrou o Richarlyson, e o jogo empacou mais. O Richarlyson, além dele não se movimentar tanto quanto o Matheus Cunha, é menos técnico. A bola bate e volta, ele não consegue segurar, não é um jogador altamente técnico e sem confiança fica muito ruim. Então, são posições que ele tem que arrumar.

Casagrande

Casão também destacou as mudanças positivas nos dois jogos com Ancelotti no comando (empate fora contra o Equador e uma vitória em casa).

Aconteceram as mudanças necessárias para o time começar a ser uma equipe competitiva: organização tática, espírito de luta, brigar por todas as jogadas, correr, dividir, marcar, se impor dentro de campo, principalmente jogando dentro de casa — a seleção não estava se impondo contra ninguém.

Outra coisa que eu gostei taticamente foi a marcação sob pressão — o Brasil marcou pressão o tempo todo e isso força o erro do adversário. Outra coisa que está começando a mudar é a seleção ir para o ataque, passa todo mundo do meio de campo e volta a bola para o goleiro pouquíssimas vezes.

Voltar a bola para o goleiro para começar jogando não é um estilo de jogo, tem que ser uma alternativa.

Casagrande

