Carol Meligeni estreia com vitória no ITF de Ceska Lipa

Carol Meligeni, atual número 276 do ranking da WTA, estreou com vitória no ITF W75 de Ceska Lipa, disputado no saibro.

Cabeça de chave 6, a tenista venceu, nesta quarta-feira, a jovem tcheca Jana Kovackova, de apenas 14 anos e 635ª do mundo, convidada da organização, em dois sets, parciais de 7/5 e 6/1, em 1h19 de partida.

"Foi uma boa estreia, apesar do nervosismo. Não é fácil enfrentar uma adversária bem mais jovem, mas consegui controlar os nervos depois de um começo difícil e me manter firme mentalmente, buscando soluções. No segundo set, consegui jogar mais solta e melhor. Estou feliz por ter lidado bem com essa situação hoje", afirmou Carol.

Carol Meligeni: próximo desafio

Nas oitavas de final, nesta quinta-feira (12), Carol terá pela frente a eslovaca Laura Svatikova, vinda do qualifying e 874ª do mundo, em confronto inédito.