Carlos Prates entra no radar de Kevin Holland após o UFC 316

Após conquistar uma vitória expressiva sobre Vicente Luque no UFC 316, Kevin Holland já começa a projetar seus próximos passos na divisão dos meio-médios (77 kg). Em entrevista concedida na coletiva de imprensa após o evento, o norte-americano mencionou dois nomes que considera interessantes para sua próxima aparição no octógono: Colby Covington e o brasileiro Carlos Prates.

Embora o foco principal da declaração tenha sido um eventual duelo contra Covington, o representante da equipe Fighting Nerds também foi citado. Ele aparece como uma alternativa viável - especialmente para o card do UFC Noche, que, após atualizações trazidas pela organização, será realizado nos Estados Unidos - e não mais no México - e tradicionalmente atrai o público latino.

"Então eu poderia tirar um tempinho de folga. Acho que o Prates faz muito sentido... Esse é o nome dele, né? Aquele que acabou de perder pro Ian , ele faz muito sentido para o card do 'El Noche'. Então tem alguns caras que fazem sentido para o 'El Noche'. Mas o Colby faz muito sentido", declarou Holland.

Recuperação

Prates, que vinha invicto na organização, foi superado por Ian Machado Garry em sua última apresentação. Apesar do revés, o lutador segue como uma das promessas da categoria e sua presença em um evento de grande visibilidade pode representar uma boa chance de reabilitação no cenário internacional.

As falas de Holland indicam que ele está aberto a diferentes caminhos dentro da companhia - desde confrontos de alto apelo midiático, como seria contra Covington, até desafios contra nomes em ascensão, como o do atleta brasileiro. Até o momento, o UFC ainda não oficializou os próximos passos do norte-americano, mas as possibilidades já estão sobre a mesa.

