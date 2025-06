Carioca terá final em jogo único e formato com 10 datas; veja mudanças

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Campeonato Carioca de 2026 terá um novo formato, com 10 datas final em jogo único. A redução foi definida em conselho arbitral realizado na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), na manhã de hoje (11).

O torneio, até então, tinha 16 rodadas. O número de participantes, porém, está mantido — atualmente, são 12 times.

O debate foi acelerado após a confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de que o calendário disponível aos Estaduais na próxima temporada será menor. Samir Xaud, novo presidente da entidade, havia citado 11 datas.

Como vai funcionar

A data de previsão de começo do Carioca é 21 de janeiro e de término é 15 de março. Haverá apenas uma rodada a ser realizada no meio da semana. "Espaço suficiente para outras competições no meio de semana como Copa do Brasil, pré-Libertadores, Sul-Americana", ponderou Rubens Lopes, presidente da Ferj.

A final será em jogo único. A fórmula da semi e quartas de final ainda será debatida, junto a outros pontos do regulamento. A ideia inicial é de as quartas sejam em partida única e as semis em ida e volta.

O torneio terá dois grupos de seis clubes. Os integrantes das chaves vão se cruzar na fase de classificação. Os quatro primeiros de cada grupo vão se classificar às quartas de final, que serão disputadas entre times do mesmo grupo. Os duelos da semifinal serão sorteados.

"Entendemos, pela necessidade desse ajuste de calendário sem a desvalorização do campeonato. Não foi da noite para o dia, [o assunto] foi debatido em muitas reuniões. Chegamos a um momento que podemos trazer a síntese de tudo isso que conversamos que possamos debater [com os clubes] e decidir. A precocidade é para que tenhamos tempo de ir ao mercado para angariar recursos, ouvir patrocinadores e ver uma série de questões importantes que não vão ser resolvidas neste momento", disse Rubens Lopes, presidente da Ferj.

A reunião contou com representantes dos 12 clubes. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, marcou presença, enquanto Mario Bittencourt, presidente do Fluminense, participou de forma remota por já estar nos Estados Unidos para o Super Mundial de Clubes. O Vasco enviou o CEO Carlos Amodeo.

A votação a favor das mudanças foi de forma unanime. Mario Bittencourt fez uma ponderação sobre o formato das quartas e semifinal, mas após ouvir os outros clubes, votou com o restante. O valor dos votos de cada clube foi de acordo com a posição no Estadual deste ano.

Grupo A:

Fluminense

Vasco

Volta Redonda

Sampaio Corrêa

Portuguesa

Clube promovido da Série A2

Grupo B:

Flamengo

Botafogo

Madureira

Maricá

Boavista

Nova Iguaçu