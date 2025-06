Campeonato Carioca anuncia competição com apenas dez datas para 2026

Procurando se adequar no calendário do futebol brasileiro, a Ferj anunciou nesta quarta-feira que a próxima edição do Campeonato Carioca terá apenas dez datas. A competição terá início no fim de janeiro e terminará em março.

A decisão foi tomada durante o Conselho Arbitral, com a presença de presidentes e representantes de 11 clubes já garantidos na primeira divisão do estadual de 2026. O Fluminense participou da reunião de forma remota. Todos os clubes aprovaram a competição em dez datas.

"O Flamengo vê com bons olhos esta atitude da Ferj, do pioneirismo em antecipar esta organização do Carioca e, principalmente, em reduzir para dez datas. O campeonato se torna ainda mais charmoso. É um caso de que menos é mais", afirmou o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP.

"A redução de datas será mais atraente, pois todos os jogos serão decisivos, não só clássicos, mas as partidas dos grandes contra os clubes formadores" ressaltou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.

Entenda o novo formato:

A nova fórmula do Campeonato Carioca terá dois grupos, com seis clubes em cada, sendo dois grandes e quatro formadores. Os cruzamentos serão fora do grupo. De acordo com o sorteio, os grupos são: Grupo A, com Fluminense, Vasco da Gama, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e Campeão da Série A2; o Grupo B, com Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boavista e Nova Iguaçu.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo formarão as quartas de final, em cruzamento definido: A1 x A4, B1 x B4, A2 x A3 e B2 x B3 - disputada em um jogo. Os vencedores disputarão a semifinal, com sorteio para definir os confrontos em jogos de ida e volta. Os perdedores das quartas jogarão a Taça Rio. A grande decisão do Campeonato Carioca de 2026 será realizada em uma partida.

Futuramente, os clubes serão convocados para um novo Conselho Arbitral para discutir o regulamento, a distribuição de receitas e mais temas.