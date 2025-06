Campanha da Seleção nas Eliminatórias: veja o raio-x até a vaga

A Seleção Brasileira conquistou a vaga na Copa do Mundo de 2026 com a vitória desta terça-feira sobre o Paraguai, na Neo Química Arena. Mas a campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas ficou longe de ser tranquila e proporcionou intensa turbulência aos pentacampeões mundiais.

Foram três técnicos diferentes do Brasil nas Eliminatórias. Agora, na reta final, o italiano Carlo Ancelotti assumiu e comandou a equipe rumo à vaga no Mundial. Mas ele tem muito trabalho pela frente para colocar o time entre os melhores do mundo.

Raio-x da campanha brasileira nas Eliminatórias

Jogos: 16



Vitórias: 7



Empates: 4



Derrotas: 5



Aproveitamento: 52.09%



Gols marcados: 21 (2º melhor)



Gols sofridos: 16 (6º)



Artilheiros: Raphinha, com 5 gols



Grandes chances criadas: 31 (3º)



Cartões amarelos: 36



Cartões vermelhos: 1



Posse de bola: 62,3% (2º)



Passes certos por jogo: 462 (2º)



Bolas longas por jogo 18.1 (6º)



Cruzamentos certos: 3.5 (4º)



Chutes certos por jogo: 4.1 (3º)



Dribles por jogo: 7.7 (2º)



Desarmes por jogo: 14.2 (8º)



Escanteios por jogo: 5.2 (1º)



Faltas cometidas por jogo: 12.9 (7º)



Jogos sem sofrer gols: 5 (7º).