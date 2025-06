Camarote em jogo do Brasil tem clima de rolê aleatório com globais e ídolos

Em campo, vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai e vaga na Copa de 2026 carimbada. Fora dele, um encontro que reuniu craques do passado, atrizes globais e gente de diversos segmentos.

A reunião de pessoas dos mais diversos setores rendeu uma noite na qual o jogo foi (para muitos) apenas um detalhe. Entre um e outro petisco servido no bufê do camarote Clickbox, na Neo Química Arena, famosos e anônimos se misturaram em um espaço que pareceu pequeno para tanta gente. Se faltaram cadeiras para ver o time de Ancelotti, sobraram encontros e fatos inusitados.

Craques em peso

Ídolos do tetra e do penta marcaram presença em peso. Nomes como Romário, Dunga, Bebeto, Ricardo Rocha, Juninho Paulista, Edílson, Vampeta e Dida marcaram presença. O argentino Crespo e o italiano Zambrotta também apareceram.

Um dos últimos a chegar, o Baixinho não quis muita conversa, tirou algumas fotos e foi direto para o bufê. Ao ser abordado por um repórter, disse, seco:

"Agora vou comer"

Gentileza global

De barriga cheia, o ex-artilheiro contou com a ajuda da atriz Carolina Dieckmann para se acomodar entre as centenas de presentes. De pé ao lado de Bebeto, ele foi socorrido pela atriz, que cedeu seu assento para o tetracampeão.

'Jogou onde?'

Em busca de um lugar, Edílson Capetinha usou o costumeiro bom humor para brincar com a super lotação do espaço. O ex-atacante provocou alguns torcedores 'comuns' que estavam acomodados:

'Jogou onde, fera? Levanta para eu sentar'

Sem sucesso, desistiu e voltou para a mesa do bufê.

Comer, comer

Sem espaço, uma turma do tetra decidiu fazer uma boquinha enquanto a bola rolava. Ricardo Rocha, Viola e Márcio Santos sentaram em uma mesinha dentro do camarote e conversaram animadamente entre uma e outra mordida.

Amigo fora

Antes do início do jogo, Edílson recebeu um pedido por ingressos. Em mensagens de áudio, dizia que ia tentar ajudar uma pessoa conhecida como 'Bebeto'. O Capetinha argumentou que estava mais cedo com o pessoal da seleção, mas não sabia como resolveria a questão naquele momento.

Amigo fora parte 2

Um dos anfitriões da noite, Diego Fernandes, empresário que ajudou a trazer Ancelotti para a CBF, saiu de cena para resolver um probleminha de ultima hora: o filho de um amigo seu, um ex-jogador e hoje comentarista da Globo, não estava conseguindo acessar o camarote. Vestido com uma camisa azul retrô do Brasil, Diego deixou a festa por alguns instantes e pegou o elevador para resolver a questão pessoalmente.

Política em pauta

No caminho para o estádio, o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, passou boa parte do tempo falando sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Já fora da van e vestido com uma camisa da seleção autografada por Pelé, conversou com o ex-jogador Luizão e circulou entre os presentes que tentavam ver a partida.

Foto em dobro

Já com a partida encerrada, o ex-volante Amaral não perdeu a chance de tietar a atriz Marina Ruy Barbosa. Ele pediu foto com a global e foi atendido. Insatisfeito com o resultado, desceu a escadaria na direção da atriz e pediu que outro clique fosse feito.

'É que a primeira não ficou boa', justificou.