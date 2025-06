Brasil x Irã: onde assistir à estreia da Seleção masculina na VNL

A Seleção Brasileira masculina de vôlei estreia nesta quarta-feira na Liga das Nações 2025. O jogo será diante do Irã, às 17h30, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir: a partida terá a transmissão do canal pago Sportv 2.

Ainda nesta semana, na capital carioca, o Brasil enfrentará Cuba (quinta-feira), Ucrânia (sábado) e Eslovênia (domingo).

Brasil x Irã: resumo da partida