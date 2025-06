Darlan faz 16 pontos, e Brasil atropela Irã na estreia na Liga das Nações

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil estreou com vitória na Liga das Nações masculina. A equipe de Bernardinho dominou o Irã na tarde de hoje (11), no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, e venceu por 3 sets a 0 (25 a 19; 25 a 16 e 25 a 18)

Com o resultado, a equipe verde e amarela soma os primeiros três pontos no torneio. A seleção busca o segundo título da Liga das Nações, após alcançar o topo do pódio em 2021 — porém, não voltou ao pódio deste então, caindo nas quartas nas três últimas temporadas.

Xodó da torcida, Darlan foi um dos destaques do jogo. Ele foi o maior pontuador da partida, com 16. Judson ficou na cola, com 11. Morteza foi o melhor da equipe iraniana, com 9.

O Brasil volta à quadra amanhã (12), às 17h30, contra Cuba. Nesta etapa da VNL, ainda vai enfrentar Ucrânia e Eslovênia, sábado e domingo, respectivamente.

A seleção atravessa um momento de renovação, após a queda nas quartas de final de Paris-2024, e conta com jogadores de uma nova geração. Nomes como o levantador Bruninho, o central Lucão, o ponteiro Leal e o líbero Thales não fazem mais parte do elenco.

Lucarelli ainda está à disposição, mas fica fora desta primeira semana de torneio devido à recuperação de uma lesão no ombro direito.

Como foi o jogo

1º set

Apesar do apoio da torcida brasileira, o Irã começou melhor a partida, achando espaços na defesa adversária, e chegou a ter uma vantagem em 6 a 3. O time de Bernardinho, porém, logo conseguiu equilibrar as ações e, com bloqueios e ataques bem encaixados — principalmente de Darlan — virou para 11 a 10.

O Brasil passou a dominar o jogo — contou ainda com erros do adversário — e abriu 20 a 15, podendo administrar a vantagem na reta final do 1º set. Neste cenário, fechou em 25 a 19, com pontos de Guilherme Sabino, que entrou bem. Darlan, com seis pontos, foi o maior pontuador brasileiro no começo do jogo.

2º set

Mais à vontade na partida, o Brasil começou o segundo set com um melhor ritmo de jogo, e conseguindo situações para "encurralar" o Irã. Os comandados de Bernardinho abriram 16 a 10 no placar.

Com a vantagem, o time verde e amarelo teve tranquilidade no set e até ousou em algumas jogadas — que arrancaram aplausos de Bernardinho. Flavio e Honorato se destacaram neste período do duelo. O time da casa fechou em 25 a 16.

3º set

O último terço do jogo começou da mesma forma que o anterior, com o Brasil dominando as ações e conseguindo explorar os ataques e bloqueios. Quando o time verde e amarelo vencia por 14 a 9, o Irã buscou uma reação.

A equipe de Bernardinho, porém, logo travou o adversário e abriu vantagem no placar, com um 17 a 13, fazendo o Irã pedir tempo. O Brasil conseguiu levar bem o confronto e fechou em 25 a 18.

Larissa Manoela na torcida

A atriz Larissa Manoela e o ator André Luiz Frambach acompanharam o duelo do Brasil contra o Irã em um dos setores próximos à quadra e participaram de uma ação com a torcida — atiraram camisas para a arquibancada.

Yane Marques, medalhista olímpica no pentatlo e vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, e Maurício, ex-levantador e também medalhista olímpico, foram outros a marcarem presença no Maracanãzinho.