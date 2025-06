Benedetti e Luighi encontram delegação do Palmeiras nos Estados Unidos

Dois atletas se juntaram à delegação do Palmeiras nos Estados Unidos para disputa da Copa do Mundo de Clubes. Na noite desta quarta-feira, chegaram a Greensboro, na Carolina do Norte, Benedetti e Luighi, que estavam à serviço da Seleção Brasileira sub-20.

A partir de quinta-feira, o técnico Abel Ferreira poderá, enfim, contar com seus 29 relacionados. Além dos dois jovens, também chegarão a solo norte-americano Estêvão, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Gustavo Gómez, Piquerez e Richard Ríos.

Welcome, Crias! ?? Após defenderem a Seleção Brasileira Sub-20 no Egito, Benedetti e Luighi chegaram a Greensboro pra disputa da #FIFACWC. AVANTI, molecada! ? pic.twitter.com/c4pJQcidO9 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) June 12, 2025

A delegação composta por 21 atletas chegou aos Estados Unidos na noite da última segunda-feira. Sendo assim, o técnico Abel Ferreira já orientou duas atividades com o elenco incompleto, no estádio da Universidade da Carolina do Norte, cidade-base do Verdão durante o torneio.

O Palmeiras volta a treinar na manhã desta quinta-feira, no mesmo local, com o grupo completo, pela primeira vez. Os atletas ainda serão reavaliados para saber qual atividade cada um poderá fazer. Gustavo Gómez, por exemplo, atuou os 90 minutos nos dois duelos do Paraguai e não deve ir a campo com o Verdão para essa primeira atividade.

A estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes está marcada para acontecer neste domingo, contra o Porto. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O voo da sede do Verdão até o local dura cerca de 1h10.