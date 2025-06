Barreal vê "jogo importante" para o Santos contra o Fortaleza: "É um rival direto"

Na noite desta quinta-feira, o Santos tem um compromisso importante pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro - pelo menos é o que vê o argentino Álvaro Barreal. O Peixe visita o Fortaleza às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Barreal destacou a importância de um bom resultado contra o Fortaleza, uma vez que as duas equipes estão brigando para deixar a zona de rebaixamento. O Santos está na 18ª posição, com oito pontos, enquanto o Leão do Pici é o 17º colocado, com dez.

"É um jogo muito importante. Estamos trabalhando muito. No último jogo, acho que merecíamos mais. É um jogo importante, um rival direto, que também está brigando na parte de baixo. Temos muito desejo de ganhar, somar três pontos e sair da zona de rebaixamento, porque estamos trabalhando muito", disse à Santos TV.

Barreal está entre os relacionados para o confronto e pode sair como titular no embate. Na atual temporada, o atacante soma dois gols em 11 partidas.

Desfalques e retornos

Para o embate, o técnico Cléber Xavier não poderá contar com Neymar, suspenso após ter sido expulso na última rodada. Além do meia-atacante, o zagueiro Gil, com dores no quadril, foi poupado e será desfalque.

Por outro lado, o treinador terá os reforços do zagueiro Luan Peres, que retorna depois de cumprir suspensão, e do volante Tomás Rincón (Venezuela), do atacante Deivid Washington e do lateral direito JP Chermont (Seleção Brasileira sub-20), de volta após os compromissos da data Fifa.