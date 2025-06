Bahia desembarca em São Paulo para pegar o RB Bragantino

Na noite desta quarta-feira, o Bahia chegou em Atibaia, onde passará a noite antes de viajar à Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quinta, no Estádio Cicero de Souza Marques, às 19h (de Brasília).

A delegação baiana embarcou para a capital paulista no período da tarde, logo após o último treino no Centro de Treinamentos Evaristo de Macedo, com foco no encerramento da preparação para o duelo.

? Olá, Atibaia! Chegamos! Delegação tricolor passará a noite na cidade vizinha a Bragança Paulista, palco do jogo de amanhã #BBMP pic.twitter.com/SDO8XP9f0P ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 11, 2025

Para o embate, Rogério Ceni não poderá contar com o zagueiro Kanu, que ainda se encontra no Departamento Médico. Por outro lado, o ídolo são-paulino terá os retornos de Rezende e Iago Borduchi, que se recuperaram de lesões e já treinaram com o restante do elenco.

Desta forma, o Bahia deve entrar em campo com: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramon Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.