Atriz Sydney Sweeney ganha 13 kg para viver boxeadora no cinema

Conhecida por papéis marcantes na televisão e no cinema, Sydney Sweeney encarou um dos maiores desafios de sua carreira ao aceitar interpretar a lendária pugilista Christy Martin em uma cinebiografia ainda sem título oficial. Aos 27 anos, a atriz passou por uma transformação física intensa, ganhando mais de 13 kg e mergulhando em uma rotina de treinos exigente para incorporar com fidelidade uma das maiores referências do boxe feminino.

Durante cerca de três meses e meio de preparação, Sweeney seguiu um cronograma rígido, que incluía sessões de musculação duas vezes ao dia e treinamentos de kickboxing que se estendiam por até duas horas. O objetivo era ir além da semelhança física: ela também precisava dominar a técnica para as cenas de combate.

"Meu corpo estava completamente diferente. Não cabia em nenhuma das minhas roupas. Normalmente uso calça jeans tamanho 23, e estava usando 27. Meus seios aumentaram. E minha bunda ficou enorme. Foi uma loucura! Eu pensava: 'Meu Deus'. Mas foi incrível: eu estava muito forte, tipo, absurdamente forte", relatou Sweeney à revista W.

A inspiração por trás do papel

Christy Martin, que atuava entre as categorias meio-médio (66 kg) e supermédio (76 kg), conquistou títulos mundiais e marcou época ao ser uma das primeiras mulheres a integrar o Hall da Fama Internacional do Boxe. Sua trajetória, dentro e fora dos ringues, foi marcada por superações, reconhecimento e também por desafios pessoais, consolidando seu nome como símbolo do progresso feminino no esporte.

