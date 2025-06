Atlético-MG x Internacional: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, Atlético-MG e Internacional se enfrentam em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Onde Assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Pronto para a estreia! 9??2?? Regularizado, Dudu falou sobre a expectativa de ser relacionado pela primeira vez diante do Inter, na @ArenaMRV! ? ? Entrevista completa - Galotv H2bet: https://t.co/xTRtkNOQI9 pic.twitter.com/4CaJiL75Hb ? Atlético (@Atletico) June 11, 2025

O Galo não perde há sete jogos e quer conquistar a vitória para colar no G-6 da competição. A partida pode marcar a estreia do atacante Dudu, anunciado pelo clube no começo de maio.

Já o Colorado vive má fase no Brasileirão e não vence há cinco rodadas, com três derrotas e dois empates no período.

O duelo desta quinta-feira marca a última vez que Atlético-MG e Internacional entram em campo antes da pausa para o Mundial de Clubes. As duas equipes devem ficar cerca de um mês longe dos gramados.

Posições na tabela:

Atlético-MG: 17 pontos em 11 jogos - 9º lugar no começo da rodada.



Internacional: 11 pontos em 11 jogos - 14º lugar no começo da rodada.

Prováveis escalações:

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco, Scarpa e Igor Gomes; Rony e Hulk



Técnico: Cuca

Internacional: Anthoni, Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo, Bruno Henrique, Thiago Maia e Óscar Romero; Wesley e Ricardo Mathias



Técnico: Roger Machado

Arbitragem: