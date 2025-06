Astro do Corinthians, Memphis brilha em data Fifa com recorde e confiança reestabelecida

A data Fifa contou com brilho de alguns jogadores do Corinthians, mas ela foi ainda mais especial para o atacante Memphis Depay. O holandês brilhou durante a pausa de seleções e não só reestabeleceu a confiança, mas também alcançou um recorde importante por seu país.

Na última terça-feira, na goleada de 8 a 0 sobre Malta, Memphis chegou à marca de 50 gols em 102 jogos disputados pela Holanda e igualou Robin Van Persie como maior artilheiro da história da Holanda. O curioso é que o ex-atacante também soma o mesmo número de gols na mesma quantidade de partidas.

O camisa 10 do Timão foi um dos destaques da Holanda ao longo da data Fifa. Nas duas partidas da seleção pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, contra Finlândia e Malta, o atacante balançou as redes três vezes e ainda deu uma assistência.

Ao todo, Memphis disputou 141 minutos de 180 possíveis nesta data Fifa - 69 contra a Finlândia e 72 contra Malta. No primeiro embate, ele abriu o placar para a Holanda. Segundo dados do Sofascore, ainda foi o jogador com mais finalizações (cinco) e passes decisivos (quatro) no jogo. Com 92% de aproveitamento nos passes (24 certos em 26 tentados), o camisa 10 mostrou eficiência e liderança técnica.

Já contra Malta, a participação ofensiva do atleta foi ainda mais impactante. De acordo com a plataforma de estatísticas, além do doblete e da assistência, Memphis registrou cinco passes decisivos, três finalizações (duas no gol), além de taxas de acerto de 94% no passe (30/32) e 71% no cruzamento (cinco/sete).

Essa foi a segunda convocação de Memphis no Corinthians. A primeira aconteceu ainda em março deste ano, quando o atacante foi chamado pelo técnico Ronald Koeman após o bom desempenho com a camisa alvinegra. Ele não era convocado pela Holanda desde a Eurocopa, encerrada em julho de 2024.

As boas atuações de Memphis nesta data Fifa animaram a torcida do Corinthians nas redes sociais. Afinal de contas, ter o maior artilheiro da seleção holandesa não é pouca coisa. E com o manto do Timão, o atacante também possui números que chamam a atenção.

Na atual temporada, Memphis soma seis gols e dez assistências em 28 partidas. Em toda sua passagem pelo clube, já são 42 jogos, com 27 participações em gols (13 gols e 14 assistências). Ele foi contratado em setembro do ano passado e tem vínculo válido até julho de 2026.

Após os compromissos pela Holanda, Memphis deve retornar ao Brasil. Ainda não se sabe, entretanto, se ele estará à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida contra o Grêmio, em função da logística complexa de viagem e também da considerável minutagem na data Fifa.

Com Memphis como dúvida, o Corinthians mede forças contra o Grêmio nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Demais convocados do Corinthians

Também na última terça-feira, os outros seis atletas convocados do Corinthians tiveram seus últimos compromissos nesta data Fifa. Alguns jogadores ganharam maior minutagem em campo, enquanto outros sequer saíram do banco de reservas.

José Martínez, novamente, foi titular pela Venezuela. O volante disputou as duas partidas por sua equipe nacional, mas foi sacado na etapa final, por volta dos 15 minutos, em ambas as ocasiões. Enquanto isso, Carrillo se recuperou de lesão muscular e saiu como titular no empate do Peru com o Equador após não ter sido nem relacionado no primeiro compromisso de sua seleção. Ele completou os 90 minutos em campo nesta terça-feira.

Já Romero entrou aos 16 minutos do segundo tempo na partida contra o Brasil. Hugo Souza, por sua vez, ficou no banco de reservas nos dois jogos da Seleção Brasileira. Por fim, o zagueiro Félix Torres ganhou cerca de 15 minutos no segundo compromisso do Equador, depois de ter ficado apenas no banco de reservas no primeiro.

Destes, apenas Hugo Souza e Romero são presenças quase certas para o jogo contra o Grêmio, uma vez que ambos já estão em São Paulo após a vitória do Brasil sobre o Paraguai. Breno Bidon também deve se reapresentar nesta quarta-feira depois dos amistosos da Seleção Brasileira sub-20 e pode ficar disponível.

Por outro lado, os demais convocados (Carrillo, José Martínez e Félix Torres), assim como Memphis Depay, são dúvidas para o confronto desta quinta-feira, o último do Timão antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.