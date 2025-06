Artilheiros das Eliminatórias Sul-Americanas: Luis Díaz lidera a disputa

O colombiano Luis Díaz assumiu a liderança entre os artilheiros das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Ao balançar as redes no empate desta terça-feira com a Argentina, o atacante chegou a 7 gols na competição.

O argentino Lionel Messi e o boliviano Miguelito, ex-Santos, aparecem com 6 gols. Mesmo sem marcar nesta Data Fifa, Raphinha é o melhor brasileiro na lista, com 5 tentos, ao lado do equatoriano Enner Valencia e do uruguaio Darwin Núñez.

Principais artilheiros das Eliminatórias Sul-Americanas

7 gols



Luis Díaz (Colômbia)

6 gols



Miguelito (Bolívia)



Lionel Messi (Argentina)

5 gols



Raphinha (Brasil)



Enner Valencia (Equador)



Darwin Núñez (Uruguai)

4 gols



Antonio Sanabria (Paraguai)



Salomon Rondón (Venezuela)

3 gols



Julián Álvarez (Argentina)



Nicolás Otamendi (Argentina)



Lautaro Martinez (Argentina)



Thiago Almada (Argentina)



Rodrygo (Brasil)



Eduardo Vargas (Chile)



Julio Enciso (Paraguai)



Nicolás de la Cruz (Uruguai)



Salomón Rondón (Venezuela).