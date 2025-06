Argentina x Colômbia tem climão entre Messi e James e treta de palmeirense

O empate por 1 a 1 entre Argentina e Colômbia pelas Eliminatórias ficou marcado por clima tenso e entre os jogadores devido aos últimos duelos enervados entre as duas seleções. Teve discussão acalorada entre Otamendi e Richard Ríos, do Palmeiras, e até rusga entre Messi e James Rodríguez

Climão Messi x James

Messi tirou satisfação com James no meio da partida por uma declaração recente do rival, de acordo com a TV argentina Tyc Sports. Nas últimas semanas, o camisa 10 colombiano recordou a derrota na final da Copa América do ano passado e reclamou que não foram campeões "por coisas externas". "O árbitro influenciou mito e não nos marcou um ou dois pênaltis", disparou o meia.

"Fala muito", repreendeu o astro argentino. Messi tapou a boca ao se aproximar de James durante uma pausa em campo, mas a emissora local flagrou a conversa. O colombiano rebateu: "Eu não disse nada". Os dois já haviam tido um primeiro contato frio na partida no encontro dos capitães com a arbitragem da partida, antes de a bola rolar.

🔥🗣 "VOS DIJISTE QUE NOS HABÍAN AYUDADO EN LA FINAL, HABLÁS MUCHO"



El tenso cruce entre Lionel Messi y James Rodríguez. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/QGexwSrQm6 -- TyC Sports (@TyCSports) June 11, 2025

James desconversou sobre o episódio depois do jogo. "O que acontece em campo fica em campo", respondeu na zona mista ao ser questionado sobre o que teria debatido com Messi.

Treta entre Ríos e Otamendi

Outra discussão ocorreu em campo após o apito final, esta mais quente e protagonizada por Otamendi e o palmeirense Ríos. Assim que foi decretado o empate por 1 a 1 no Monumental, atletas das duas seleções ficaram próximos ao meio do gramado, e o embate tomou forma.

O zagueiro argentino de 37 anos chamou o colombiano de "bobo" em meio a um bate-boca. Otamendi provocou o rival mandando ele tirar a faixa que usava na cabeça. Os dois já haviam se estranhado durante a partida.

Ríos rebateu: "Você é velho, não pode nem correr", gritou de volta, entre palavrões. Ambos foram afastados da confusão, e o conflito não escalou.