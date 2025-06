Após primeiro jogo sem a defesa ser vazada, Gustavo Henrique celebra evolução da Portuguesa

A vitória da Portuguesa por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no último sábado, no Canindé, teve um sabor especial para o elenco rubro-verde. Além dos três pontos, a equipe não sofreu gols, algo que aconteceu pela primeira vez nesta Série D, um objetivo que vinha sendo trabalhado com afinco pelo grupo e pela comissão técnica desde o início da competição.

A consistência defensiva, construída dia após dia, fez a diferença. Ao longo dos 90 minutos, o adversário carioca finalizou apenas três vezes com perigo, parando em boas intervenções do goleiro Bruno Bertinato, seguro e decisivo quando exigido.

O zagueiro Gustavo Henrique, um dos pilares da defesa lusitana, valorizou o resultado sem ser vazado e revelou que o tema era alvo de conversas internas entre os atletas.

"Era uma cobrança entre a gente. Sabemos da qualidade do nosso sistema defensivo, mas queríamos muito sair de um jogo sem sofrer gol. Conseguimos, e isso nos dá confiança. Agora é seguir trabalhando ainda mais forte para manter essa regularidade e continuar evoluindo", afirmou o defensor.

A Portuguesa volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), contra o Pouso Alegre, no Estádio Manduzão. Para o confronto, a Lusa terá um desfalque no setor defensivo: o zagueiro Eduardo Biazus, expulso na última rodada, cumpre suspensão.