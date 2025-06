Após empate, Lionel Scaloni fala sobre discussão entre Richard Ríos e Otamendi no gramado

A Argentina ficou no empate com a Colômbia, nesta terça-feira, em 1 a 1, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Monumental de Núñez. O técnico Lionel Scaloni falou sobre a confusão entre Richard Ríos e Nicolás Otamendi no final da partida.

"O adversário joga do seu jeito e tenta forçar o rival. O Richard Ríos disse ao Otamendi que ele não está para correr? Bom, melhor eu não opinar. Eles propuseram um jogo brigado e físico, que era conveniente para eles. Contra o Equador foi parecido e vencemos com um gol de falta de Lionel Messi no fim. Hoje, perceberam que quando a gente fala, não é da boca para fora. As Eliminatórias são muito difíceis", disse Lionel Scaloni em entrevista coletiva.

Após o apito final, o zagueiro argentino Nicolás Otamendi provocou Richard Ríos dizendo: "Tire a faixa da cabeça, bobo", em referência ao acessório que o colombiano usava. O volante do Palmeiras prontamente respondeu: "Cala a boca, bobo. Você está velho, não consegue nem correr."

Desempenho da Argentina

No Monumental de Núñez, a Colômbia abriu o placar com um golaço de Luis Díaz, aos 24 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, mesmo com um homem a menos, após a expulsão de Enzo Fernández, Thiago Almada garantiu o empate para os argentinos, aos 36.

"No primeiro tempo não funcionamos bem, mas no fim das contas o futebol não é só jogar bem. No segundo tempo, a equipe mudou a dinâmica e tivemos chances. Estou muito satisfeito com o segundo tempo da equipe. Sabemos que temos entrega e não podemos perdê-la. A Argentina sempre levou o peso do jogo, não foi a Colômbia. Eles fizeram o jogo deles, com jogadores de muita qualidade, e foi difícil. A torcida nos ajudou muito, incentivando e gritando. Isso nos fez muito bem quando ficamos com um a menos e conseguimos reagir", analisou Scaloni.

Com a liderança das Eliminatórias e a vaga na Copa do Mundo garantidas, a Argentina encerrou a data-Fifa com uma vitória sobre o Chile (1 a 0) e o empate com a Colômbia (1 a 1). Os argentinos têm 35 pontos conquistados em 16 jogos.

Agora, a equipe do técnico Lionel Scaloni encerra sua participação nas Eliminatórias Sul-Americanas no próximo mês de setembro. A Argentina recebe a Venezuela e visita o Equador pelas duas últimas rodadas da competição.

"O balanço desta data-Fifa foi bom e sempre há pontos positivos e negativos para avaliar. Teve garotos que foram testados no Chile e ficamos com vontade de ver outros hoje, mas não é fácil. Ainda teremos mais tempo para isso", finalizou.