Após dizer que a Seleção era uma bagunça, Danilo se explica: "O momento era complicado"

Nesta terça-feira, o lateral direito Danilo se explicou de uma recente declaração polêmica. O experiente jogador disse que a Seleção era uma "bagunça" e teve espaço para justificar a declaração após a vitória do Brasil sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias sul-Americanas.

Danilo afirmou que a entrevista foi realizada três semanas antes de ser divulgada e que, à época, o momento da CBF era conturbado. A Seleção, que ficou meses sem um treinador, havia acabado de contratar Carlo Ancelotti e vivia uma situação política instável com a saída de Ednaldo Rodrigues e a eleição de Samir Xaud.

"A entrevista tinha acontecido três semanas antes de quando foi divulgada. No momento, não tínhamos treinador e passávamos por um problema muito grave quanto à questão política da confederação, que se demonstrava uma grande bagunça. Porém, é preciso ressaltar que as pessoas no dia a dia da Seleção Brasileira trabalham incansavelmente pela saúde da instituição e do ambiente, dão o máximo para ter o ambiente organizado e saudável", afirmou o jogador.

"Aquelas palavras foram para o momento político que a gente vivia, que era complicado e muito difícil de continuar", acrescentou.

Com a vitória de 1 a 0, o Brasil pulou para a terceira posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com 25 pontos, e garantiu a classificação antecipada para a Copa do Mundo de 2026.

A Canarinho retorna a campo em setembro, quando enfrenta o Chile como mandante. O jogo, válido pela 17ª rodada das Eliminatórias, está previsto para o dia 4, sem horário definido.

Em seguida, o time de Carlo Ancelotti visita a Bolívia, encerrando assim a sua participação no torneio.