Ancelotti rasga elogios à Seleção e quer avaliar 70 jogadores para a Copa: "Não há lista definitiva"

Carlo Ancelotti rasgou elogios à Seleção Brasileira após confirmar a classificação para a Copa do Mundo nesta terça-feira, passada a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

O treinador italiano ficou bastante satisfeito com a postura de sua equipe, que teve uma configuração mais ofensiva em relação ao empate sem gols com o Equador, fora de casa, na última quinta-feira, mas reconheceu a queda de ritmo no segundo tempo em comparação com a etapa inicial.

"Foi um bom jogo, controlamos bem o primeiro tempo. O Paraguai é um time sólido, baixamos o ritmo no segundo tempo, mas fomos muito completos. Estamos muito contentes pela classificação. Obviamente temos que trabalhar, temos um ano para melhorar. Era muito importante garantir a classificação nesses dois jogos, fizemos com uma boa atuação. A torcida está contente, quero agradecer à torcida pelo recebimento, saímos muito felizes e mirando adiante", afirmou Ancelotti.

Nesta terça-feira, o treinador italiano promoveu três mudanças em relação ao time que enfrentou o Equador e apostou em uma formação muito mais ofensiva, com quatro atacantes: Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior e Raphinha. Ainda assim, a Seleção Brasileira manteve uma consistência defensiva notável.

"A ideia era dar um pouco mais de energia na frente. O Martinelli trocou de posição com o Vini, Cunha ajuda muito na saída de bola, um atacante que ajuda muito os meias. Cunha, Martinelli, Raphinha... o time combinou bem. O Vanderson pela lateral direita empurrou muito. Estou contente por isso", prosseguiu.

"Hoje jogamos com quatro atacantes, o time teve equilíbrio. Não é um problema de jogar com quatro atacantes, o problema é não ter jogadores que jogam, que se sacrificam. Hoje tivemos esses jogadores", completou.

Apesar do bom desempenho da Seleção Brasileira e a classificação para a Copa do Mundo assegurada, Carlo Ancelotti fez questão de ressaltar que ninguém possui vaga cativa no time para o Mundial do ano que vem. A ideia do treinador italiano é avaliar cerca de 70 jogadores ao redor do mundo que possam ser convocados na próxima Data Fifa, em setembro, mas antes ele pretende curtir alguns dias de descanso.

"Primeiro férias, porque não me lembro o último dia de férias que tive. Vou observar o Mundial de Clubes e depois temos uma lista ampla de jogadores, no Brasil, Europa, Arábia, mais ou menos uns 70 jogadores, então temos tempo para avaliar cada um desses jogadores. Todos esses 70 podem chegar ao Mundial. Não há uma lista definitiva de 25, 26 jogadores. Esses jogadores convocados nessa primeira convocação eu gostei muito, mas temos que avaliar os muitos jogadores que estão jogando no futebol mundial", concluiu Ancelotti.