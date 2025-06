Ancelotti diz como pode usar Neymar e outros jogadores na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti comentou como pode utilizar Neymar na Seleção Brasileira após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Nesta terça-feira, o treinador italiano esteve reunido com o craque brasileiro, que não foi convocado, mas fez questão de ir ao hotel em que a Seleção estava concentrada para dar um abraço em seus companheiros e desejar boa sorte no jogo que definiu a classificação antecipada para a Copa do Mundo.

"Neymar veio hoje ao hotel, nos demos um abraço, ele pode jogar em qualquer lugar do campo se estiver bem. Ele poderia fazer a mesma posição do Cunha hoje, como 10. Ele pode ser muito perigoso nessa posição", comentou Carlo Ancelotti.

Contra o Paraguai, o treinador italiano apostou em uma escalação com quatro atacantes. Gabriel Martinelli pela esquerda, Raphinha pela direita, Vinícius Júnior como "falso 9" e Matheus Cunha, que costuma atuar como centroavante, mais recuado, como uma espécie de "camisa 10".

Com um repertório considerável, Carlo Ancelotti não deverá parar por aí. No segundo tempo, o treinador promoveu a entrada do zagueiro Beraldo, mas como lateral-esquerdo, indicando que adaptações poderão ser feitas dependendo das circunstâncias.

"O Beraldo pode jogar como zagueiro, obviamente, mas também como lateral-esquerdo. Como temos Vini ou Martinelli, não precisamos avançar tanto o lateral. É um jogador muito inteligente, tem uma técnica fantástica. Com esses jogadores a saída desde trás é mais sensível", completou Ancelotti.

Para a Data Fifa de setembro, em que o Brasil enfrentará o Chile, provavelmente no Maracanã, e a Bolívia, fora de casa, ambas as partidas pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias, Ancelotti deverá contar com o retorno de Neymar. O camisa 10 do Santos está recuperado de lesão e aproveitará o período de um mês sem jogos oficiais devido à disputa do Mundial de Clubes da Fifa para se recondicionar fisicamente.