Ancelotti elogia 'jogo completo' do Brasil e diz o que fará até a Copa

O técnico Carlo Ancelotti comemorou a atitude e o "jogo completo" da seleção brasileira na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai que carimbou a vaga do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Importância da pressão. "Futebol moderno é intensidade com a bola e sem a bola. A pressão é muito importante pois não permite ao rival ter tempo para jogar como quer. Há um problema: para fazer a pressão tem que correr. Tem que se sacrificar, ter compromisso, atitude. Coisa que a equipe teve nessas partidas. Queríamos fazer mais pressão para mostrar uma versão distinta nessa partida e fizemos bem. Pressionar é muito importante, mas tem que correr"

Segundo tempo abaixo. "Fizemos uma boa partida, bom primeiro tempo. No segundo, sofremos um pouco porque o Paraguai é sólido e abaixamos um pouco. Controlamos melhor a bola. Precisávamos ganhar a partida, tivemos mais mobilidade na frente, a saída atrás foi boa. Alisson controlou bem a saída. O ideal teria sido ter a mesma intensidade na primeira parte e na segunda, mas o resultado favorecia e não jogamos da mesma forma. No geral, estamos muito contentes. Era muito importante conseguir a classificação nessas duas partidas. Torcida está contente com a atuação. Quero agradecer à torcida"

Quatro atacantes. "Joguei com quatro atacantes e a equipe teve equilíbrio. Não é problema jogar com quatro, é colocar dez jogadores que correm e pressionam. É um sistema que podemos utilizar, como podemos utilizar o 4-3-3. Temos jogadores que têm essas características, extremos muito bons. Pode ser com três meias como fizemos. Hoje, Cunha não era um centroavante, era um meia ofensivo para aproveitar a velocidade de Vini e Martinelli. Era um número 10. Contra o Equador jogou Gerson porque preferimos dar mais solidez atrás. Martinelli trocava com Vini, Cunha ajuda muito na saída de bola e controle. Creio que a equipe combinou bem, Vanderson apoiou bem. A equipe jogou bem e por isso estou contente"

Confira outras respostas de Carlo Ancelotti

O que fazer agora?

"Primeiro férias, não me lembro último dia. Segundo, observar o mundial. Terceiro ter uma vista ampla de todos os jogadores que estão no Brasil, Europa, Arábia. Mais ou menos 70. Temos tempo para avaliar cada um que pode chegar ao Mundial. Não há uma lista definitiva. Esses que vieram nessa convocação eu gostei muito da atitude, do compromisso, do ambiente, muitíssimo, mas temos que avaliar os muitos que estão jogando pelo mundo."

Feliz por não sofrer gols?

"Sou italiano, não se esqueça. A equipe não tomou gol porque trabalhou bem como um todo, atrás, os meias como Casemiro e Bruno fizeram esforço extraordinário. Estou muito contente também e por estar na Copa do Mundo."

Jogar pelo Brasil

"Creio que é bom que todo o país tenha a oportunidade de ver, isso alimenta a paixão que precisamos ter pela equipe nacional durante a Copa. Queremos fazer e faremos, tentar envolver todo o país que vai nos ajudar a fazer um bom mundial."

Vini Jr.

"Vini está fazendo o que pode fazer, como fez no Real Madrid. Gosto muito. Atuou muito bem e creio que continuará, sem problemas."

Carinho no Brasil

"Muito bonito em todos os sentidos. O recebimento do povo brasileiro. Me presentearam com muitas camisetas. O ambiente na CBF que é fantástico, uma família. O bom ambiente entre os jogadores. Só faltava a vitória e hoje conseguimos."

Casemiro

"Casemiro é um seguro para a equipe. Sua posição, sua experiência, qualidade e liderança. Tenho uma equipe com várias líderes, Danilo, Marquinhos, Alisson. Estou muito feliz com a qualidade e atitude. Raphinha é um jogador... Não quero lembrar porque teria que lembrar todos. Fizeram um ótimo trabalho. É muito difícil no futebol que tudo vá bem e nestes 15 dias tudo foi bem."

Beraldo

"Beraldo pode jogar como central e como lateral-esquerdo. Tínhamos Martinelli, então pedimos para subir menos. É um jogador muito inteligente, tem um passe fantástico e a saída desde a defesa é muito sensível."

Neymar

Neymar veio hoje no hotel, nos ajudou, nos deu um abraço. Está muito perto da seleção. Ele pode jogar em qualquer lugar do campo. Hoje, poderíamos jogar como Cunha, como 10. Nessa posição pode ser muito perigoso.