América de Natal perde do Sousa-PB e amarga segunda derrota seguida na Série D

O América de Natal perdeu do Sousa-PB por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela oitava rodada da primeira fase da Série D, no Estádio Antonio Mariz, em Sousa (PB). Diego Ceará marcou para os mandantes.

Com o resultado, o Mecão amargou sua segunda derrota consecutiva na Série D. A equipe caiu para a terceira posição do Grupo A3, com 13 pontos. Já o Alviverde foi aos sete pontos, na sétima colocação. Apenas os quatro primeiros colocados de cada chave avançam à próxima fase.

Pela próxima rodada da Série D, o América de Natal encara o Ferroviário, neste domingo. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena das Dunas. No mesmo dia, só que às 17h, o Sousa enfrenta o Santa Cruz, no Estádio do Arruda.

53'/2T | Sousa/PB 1×0 América Fim de jogo no Marizão. Sousa/PB 1 x 0 América. O Alvirrubro volta a campo na próxima segunda-feira (16), às 20h, na Arena das Dunas, onde enfrenta o Ferroviário pela sequência da Série D. ? Edmário Oliveira / AFC #AméricaFutebolClube... pic.twitter.com/bSoQIzwsm4 ? América-RN (@AmericaFCNatal) June 11, 2025

O jogo

O gol da equipe mandante saiu aos oito minutos do segundo tempo. Diego Ceará recebeu na área e bateu colocado, sem chances para o goleiro Renan Bragança.

Confira outros resultados pela Série D nesta quarta-feira:

Juazeirense 2 x 1 Lagarto



Altos 1 x 1 Sampaio Corrêa