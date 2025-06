Bombas, gás e mais: AeroFla termina com confusão entre polícia e torcedores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O AeroFla, movimento feito por torcedores do Flamengo no embarque do clube rumo aos EUA para o Mundial, terminou em confusão no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O tumulto começou com a polícia tentando dispersar flamenguistas que haviam subido no ônibus da delegação do rubro-negro, já na chegada do veículo ao aeroporto carioca.

Alguns policiais espirraram gás de pimenta na direção de torcedores. Bombas de efeito moral também foram utilizadas, gerando empurra-empurra e correria entre os fãs.

A confusão foi controlada pouco tempo depois, e a multidão dispersou. O ônibus do Flamengo terminou o trajeto e entrou na área do aeroporto.

O clube viaja nesta noite para Atlantic City, nos EUA. Os jogadores já têm treinos marcados para amanhã em terras estadunidenses.