Adversário do Palmeiras, Inter Miami divulga relacionados para Copa do Mundo de Clubes; veja lista

Adversário do Palmeiras, o Inter Miami definiu, nesta quarta-feira, os jogadores relacionados para disputa da Copa do Mundo de Clubes, que tem início neste sábado, nos Estados Unidos. Entre os astros Lionel Messi e Luis Suárez, o técnico Javier Mascherano selecionou 29 jogadores.

O time de Miami inicia sua trajetória na competição neste sábado, em confronto contra o Al-Ahly (EGI), em partida de abertura, que será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília). Palmeiras e Porto completam o Grupo A.

A partida entre Palmeiras e Inter Miami é a que fecha a fase de grupos. As equipes se enfrentam no da 23 de junho, às 22 horas, no Hard Rock Stadium. Avança às oitavas de final os dois melhores de cada grupo.

Confira todos os relacionados do Inter Miami para a Copa do Mundo de Clubes:

Goleiros: Drake Callender, Rocco Ríos Novo, Óscar Ustari e William Yarbrough;

Defensores: Jordi Alba, Noé Allen, Tomás Avilés, Israel Boatwright, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Gonzalo Luján, Tyler Hall, David Martínez, Ryan Sailor e Marcelo Weigandt;

Meio-campistas: Yannick Bright, Sérgio Busquets, Benjamin Cremaschi, Santiago Morales, Federico Redondo, Baltasar Rodríguez, David Ruíz e Telasco Segóvia;

Atacantes: Leo Afonso, Tadeo Allende, Lionel Messi, Allen Obando, Fafa Picault e Luis Suárez.