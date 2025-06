Abel comanda 2º treino do Palmeiras nos EUA e aguarda chegada de convocados

A preparação do Palmeiras para a estreia no Mundial de Clubes segue a todo vapor. Na manhã de hoje (11), o elenco palmeirense fez mais um treino no campo da Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, ainda desfalcado dos jogadores convocados para as respectivas seleções nacionais.

O que aconteceu

Primeiro, os jogadores realizaram uma ativação física no gramado e, em seguida, partiram para um treino técnico-tático sob comando do técnico Abel Ferreira, trabalhos de circulação tática na fase ofensiva e uma atividade setorial de ataque e defesa.

Por fim, os jogadores praticaram bolas paradas. O atacante Paulinho, que vinha fazendo controle de carga, treinou novamente com o elenco.

A chegada dos oito jogadores convocados está prevista para hoje. O zagueiro Benedetti e o atacante Luighi, que estavam no Egito com a Seleção Brasileira sub-20, devem chegar na parte da tarde, enquanto Estêvão, Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Piquerez e Richard Ríos desembarcam à noite nos Estados Unidos.

A estreia do Palmeiras no torneio acontece neste domingo, contra o Porto (POR). A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O voo para o local do jogo fica a cerca de 1h10 da base de treinamentos do Verdão.

Além do Porto, o Palmeiras também encara Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA), na fase de grupos, nos dias 19 e 23 de junho, respectivamente. O duelo contra os egípcios será também em Nova Jersey, enquanto diante dos anfitriões acontece em Miami.