Zubeldía comanda treino tático, e São Paulo intensifica preparação para pegar o Vasco

O São Paulo treinou na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, intensificando a preparação para o confronto contra o Vasco da Gama, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

A atividade começou com aquecimento orientado pela preparação física, seguido de exercícios de trocas de passes e movimentação. Em seguida, o técnico Luis Zubeldía promoveu um treino tático, que simulou situações de jogo e ajustou o time. Já na parte final, o treinador exigiu cruzamentos e finalizações.

Penúltimo treino antes do nosso duelo com o Vasco da Gama pelo Brasileirão! ?? Garanta seu ingresso para o confronto da próxima quinta-feira (12), às 21h30, no #MorumBIS > https://t.co/ju8he6vr8x#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/iON2IHuZ47 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 10, 2025

O departamento médico monitora oito atletas: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (edema na coxa esquerda), Lucas (estiramento no joelho direito), Ferreirinha (lesão na fáscia plantar), Ruan (dores no joelho), Igor Vinícius (lombalgia) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar). Já o volante Marcos Antônio continuou o processo de recuperação de sua lesão na coxa esquerda.

Além dos lesionados, Zubeldía não tem contado com três convocados nesta Data Fifa. São eles: Ferraresi, na Venezuela, Bobadilla, no Paraguai, e Alves, na Seleção Brasileira sub-20.

Em 13º lugar no Brasileirão, com 12 pontos, o São Paulo precisa voltar a vencer. Com apenas dois triunfos em 11 jogos, o time comandado por Zubeldía tem sofrido para figurar na parte de cima da tabela e quer reagir para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.

O elenco são-paulino fecha a preparação para o jogo contra o Vasco na manhã desta quarta-feira (11), novamente no CT da Barra Funda.