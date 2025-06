Zé Rafael impressiona o Santos, mas se vê na metade do nível ideal

Zé Rafael ainda se vê distante do nível ideal, mas já impressiona o Santos.

O que aconteceu

O Santos está animado com o desempenho de Zé Rafael. O meio-campista já é titular absoluto do técnico Cleber Xavier.

Recuperado de cirurgia na coluna, Zé ainda persegue o melhor desempenho. Ele ficou cinco meses sem atuar desde a saída do Palmeiras.

Após a derrota do Santos por 1 a 0 para o Botafogo, Zé Rafael foi tido como melhor em campo no vestiário. E respondeu: "Esse é meu 50%".

O Peixe entende que Zé vai demonstrar todo seu potencial no segundo semestre. E corresponderá ao investimento de R$ 15,5 milhões para tirá-lo do Verdão.

Aos 31 anos, o volante é um exemplo de dedicação no CT Rei Pelé. Os membros da comissão técnica estão impressionados com a liderança dele, assim como o incômodo que apresenta com o mau momento do time. O Santos está no Z4 do Campeonato Brasileiro.