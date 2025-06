Vôlei Renata acerta renovação de Adriano e Judson para temporada 25/26

O Vôlei Renata anunciou nesta terça-feira a renovação de Adriano e Judson para a temporada de 2025/26. Destaques na campanha do time campineiro, a dupla, que também faz parte da Seleção Brasileira, assinou um novo vínculo para defender a equipe comandada pelo técnico Horacio Dileo.

Campeões paulistas, Adriano e Judson foram destaques da última edição da Superliga. Enquanto o central terminou como melhor bloqueador da competição com 81 pontos, segundo melhor sacador, com 32 aces, e entre os dez atacantes mais eficientes da Superliga, Adriano foi o quarto maior pontuador do torneio, com 445 acertos, o quarto melhor sacador, com 30 aces, e o serviço mais eficiente da competição. Eles ainda terminaram na seleção do torneio nacional.

"Sinto que a cada temporada que passa, eu sigo evoluindo e me consolidando mais ao passar do tempo. Fico muito feliz que meu trabalho e esforço estão sendo reconhecidos e busco cada vez mais me aprimorar e continuar performando bem", comenta Adriano.

"O meu objetivo voltando a Campinas era manter o meu crescimento, minha evolução e buscar disputar títulos. Acho que, principalmente ao nível individual, esse objetivo eu consegui alcançar, tentei ajudar ao máximo a equipe para a gente estar disputando as finais, estar buscando as medalhas. Pude crescer mais uma temporada e a convocação foi consequência desse trabalho. Espero poder continuar nessa crescente", acrescenta Judson.

O central, que havia defendido o projeto campineiro entre 2020 e 2021, retornou na última temporada para viver um ano para lá de especial. Além de se destacar em quadra, com grandes atuações e vitórias, também pode cumprir algumas metas pessoais, como disputar a final da Superliga pela primeira vez e jogar em Campo Grande, sua cidade natal.

"Essa temporada, realmente, pude viver coisas incríveis. Tenho ainda como objetivo ser campeão da Superliga e acho que o primeiro passo para isso é você estar disputando a final. Foi muito bacana poder ter jogado na minha cidade, foi muito especial estar ali com a minha família, meus avós me assistindo, meus pais, meus tios, todo mundo que já torce por mim há um bom tempo, e eles puderam vivenciar isso pela primeira vez num ginásio e não só pela televisão", revela o camisa 11.

Adriano, por sua vez, é um dos jogadores com mais tempo de Vôlei Renata e vai para sua quinta temporada no projeto campineiro. O ponteiro desembarcou em Campinas em 2020 e, durante o período, além de ser tricampeão paulista, ajudou o time campineiro a alcançar finais nacionais.

"Vou para minha quinta temporada no Vôlei Renata. Desde que cheguei, fui muito bem recebido por todos. Eu me sinto em casa em Campinas, sou apaixonado pela cidade. Tenho um carinho enorme por todos do projeto. As amizades que fazemos ao longo do caminho acabam ajudando a performance dentro de quadra", diz Adriano, que atingiu a marca de 100 jogos pelo projeto no começo da temporada passada.

Seleção Brasileira

Antes de retornarem ao Vôlei Renata, porém, Adriano e Judson têm compromissos com a Seleção Brasileira, que nesta temporada disputa a Liga das Nações, a partir desta quarta-feira, e o Campeonato Mundial, nas Filipinas, em setembro. Apesar do tempo afastado, a dupla está motivada para mais uma temporada no time campineiro.

"Essa temporada foi muito bacana e o grupo se deu muito bem, tanto dentro de quadra quanto fora. Isso fez bastante diferença para nós em todos os campeonatos que disputamos. Manter uma boa parte do elenco é sim uma forma de dar continuidade nesse bom trabalho que vem sendo feito e almejar coisas ainda maiores. A gente bateu na trave e o grupo ficou com essa sensação de que ainda tem mais coisa a fazer, mais a buscar e alcançar e é isso que a gente vai fazer nessa temporada", conclui Judson.

"Estamos vindo de uma temporada muito boa, nos conhecemos bem e sabemos como é a filosofia de trabalho da equipe. Isso faz com que o nosso treinamento e convívio seja mais leve, facilitando nosso trabalho no dia a dia", encerra Adriano.

Comandado pelo técnico Horacio Dileo, o time campineiro confirmou a permanência do levantador Bruninho e a renovação de Adriano e Judson. Nos próximos dias, mais nomes serão confirmados pelo Vôlei Renata visando a temporada 25/26.