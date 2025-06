Vinicius Júnior leva segundo cartão amarelo e desfalca o Brasil contra o Chile

Carlo Ancelotti já tem um grande problema para o próximo compromisso da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas. Na noite desta terça-feira, o atacante Vinicius Júnior recebeu o segundo cartão amarelo na partida contra o Paraguai e, portanto, desfalca o Brasil diante do Chile, na próxima rodada da competição.

Vini Júnior era apenas um dentre os vários pendurados da Canarinho. Além do jogador do Real Madrid, Carlos Augusto, Casemiro, Danilo, Gabriel Martinelli, Léo Ortiz, Matheus Cunha e Richarlison também corriam risco de ficar de fora do próximo jogo. Eles, no entanto, se safaram do cartão.

Brasil e Chile se enfrentam na próxima data Fifa, agendada para setembro deste ano. O embate está previsto para o dia 4 de setembro, com mando da equipe de Carlo Ancelotti, ainda sem horário definido.

Com a vitória sobre o Paraguai, a Seleção garantiu de forma antecipada sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. A Amarelinha está no terceiro lugar da tabela de classificação, com 25 pontos conquistados.