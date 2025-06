Vini Jr. presenteia Ancelotti com vitória sobre Paraguai e Brasil garante vaga na Copa do Mundo

No dia em que completou 66 anos, Carlo Ancelotti foi presenteado da melhor maneira possível. Em sua primeira partida no comando da seleção no País, o treinador italiano foi homenageado pelos torcedores com um mosaico na Neo Química Arena, em São Paulo, viu o Brasil derrotar o Paraguai por 1 a 0 e, consequentemente, garantir a vaga para a Copa do Mundo de 2026. O gol da vitória foi marcado por Vini Jr. ainda no primeiro tempo.

A vitória faz o Brasil chegar aos 25 pontos. A Argentina lidera de maneira isolada, com 35, e se classificou com rodadas de antecedência. Na próxima Data Fifa, a seleção recebe o lanterna Chile em 4 de setembro - partida na qual Vini Jr. cumprirá suspensão -, ainda sem local definido, e encerra a participação nas Eliminatórias diante da Bolívia, fora de casa, dia 9.

Ancelotti fez três alterações em relação ao time que enfrentou o Equador. Raphinha, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha, entraram nas vagas de Estêvão, Gerson e Rciharlison, respectivamente. Assim, o italiano desfez o esquema com três meias e optou por uma formação com um quarteto ofensivo, completado por Vini Jr.

Posicionado ao lado de Matheus Cunha, Vini Jr. iniciou a partida mais por dentro, função que chegou a fazer com Ancelotti no Real Madrid, e Martinelli foi quem ficou encarregado de atuar do lado esquerdo. Na ponta direita, Raphinha foi bastante acionado nos primeiros minutos, sempre buscando o centro e abrindo espaço para as escapadas de Vanderson.

A equipe brasileira explorou bolas esticadas e jogadas individuais pelos flancos, mas encontrou dificuldade para furar o bloqueio paraguaio. Martinelli, se revezando com Vini Jr. na esquerda, foi boa opção e criou jogadas perigosas. Em uma delas, o jogador do Arsenal cruzou na linha de fundo, mas Matheus Cunha perdeu chance incrível ao cabecear para o meio da área em vez de tentar o gol.

O Paraguai chegou a ficar com os 11 jogadores atrás da linha da bola e não teve nenhuma chance clara na etapa inicial. A equipe do técnico Gustavo Alfaro fazia partida perfeita do ponto de vista defensivo até os 43 minutos do primeiro tempo, quando Raphinha puxou a marcação de três adversários e a bola sobrou para Matheus Cunha, que cruzou rasteiro para Vini Jr., como um centroavante, invadir a pequena área e completar para o gol. A vantagem no placar fez justiça à pressão brasileira na etapa inicial.

O roteiro da partida permaneceu inalterado na volta do intervalo. A seleção continuou dominando o Paraguai de maneira ampla e por pouco não aumentou a vantagem nos primeiros minutos. Bruno Guimarães pegou a sobra na grande área e quase encobriu o goleiro Gatito Fernández após cruzamento, mas Cáceres salvou antes de a bola entrar.

Buscando fazer o Paraguai criar chances de empatar, o técnico Gustavo Alfaro tirou um volante para colocar Ángel Romero, atacante do Corinthians com histórico artilheiro em Itaquera. Contudo, a mesma solidez defensiva apresentada pelo Brasil diante do Equador se repetiu, com destaque para a bom desempenho do novato Alexsandro, zagueiro do Lille-FRA, que ganhou a maioria dos duelos com os adversários.

Apesar de não sofrer, o Brasil parou de levar perigo conforme os minutos foram passando e o jogo foi ganhando contornos de tensão. Com o lado direito produzindo pouco, Ancelotti fez alteração ousada, tirando o lateral-esquerdo Alex Sandro para colocar Beraldo, armando o time com três zagueiros e dando liberdade para Vanderson atacar. O treinador também colocou em campo Gerson e Richarlison, em uma tentativa de fazer a equipe ter maior posse de bola e voltar a ocupar o setor de ataque.

A seleção voltou a pressionar nos minutos finais e quase fez o segundo com Bruno Guimarães, mas Gatito fez grande defesa após chute do meia na grande área. O jogo encerrou sem mudanças no marcador e a vitória brasileira confirmada.

FICHA TÉCNICA

BRASIL - Alisson; Vanderson (Danilo), Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro (Beraldo); Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Matheus Cunha (Gerson), Vini Jr. (Richarlison) e Gabriel Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.

PARAGUAI - Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso (Sández); Diego Gómez (Ángel Romero), Adrés Cubas, Villasanti (Bobadilla) e Miguel Almirón (Alejandro Romero Gamarra); Julio Enciso e Antonio Sanabria (Gabriel Ávalos). Técnico: Gustavo Alfaro

GOL - Vini Jr., aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vini Jr. e Bruno Guimarães (Brasil); Junior Alonso (Paraguai).

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

PÚBLICO - 46.316 presentes.

RENDA - R$ 2.706.050,00.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).