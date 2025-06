Vasco realiza penúltimo treino antes de embate contra o São Paulo

Nesta terça-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco seguiu sua preparação para enfrentar o São Paulo, pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola na próxima quinta, no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

Sob o comando de Fernando Diniz e sua comissão técnica, o elenco cruzmaltino participou de atividades com bola, enquanto os goleiros realizaram treinamentos de defesa. Este foi o penúltimo trabalho do Vasco antes da viagem à São Paulo e do embate contra o Tricolor.

O Cruzmaltino venceu apenas uma das últimas sete partidas (cinco derrotas e um empate) e busca retomar o caminho dos triunfos na competição, onde se encontra na 15ª colocação, com dez pontos, à frente do Fortaleza (17º), primeira equipe do Z4, apenas por critérios de desempate.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Como chega o São Paulo

O Tricolor foi superado nas últimas duas rodadas e ocupa a 13ª posição na tabela, com apenas 12 pontos conquistados.

O departamento médico do São Paulo conta com: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Ruan (dores no joelho direito), Igor Vinícius (lombalgia) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

Além dos lesionados, Zubeldía não tem contado com três convocados nesta Data Fifa. São eles: Ferraresi, na Venezuela, Bobadilla, no Paraguai, e Alves, na Seleção Brasileira sub-20. O Tricolor retoma as atividades nesta quarta, no CT da Barra Funda.